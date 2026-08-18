Disney demanda a la Administración Trump por pedir la renovación anticipada de las licencias de la ABC

La comisionada Anna Gomez calificó la situación como una campaña de censura y control que amenaza la libertad de prensa en Estados Unidos.

La FCC ordenó la renovación anticipada de ocho licencias tras comentarios de Trump, algo inédito para una cadena de trayectoria reconocida como ABC.

La denuncia alega que la Administración Trump presionó a la FCC como represalia por el contenido transmitido por ABC y críticas de figuras como Jimmy Kimmel.

Disney ha demandado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por exigir la renovación anticipada de las licencias de la cadena ABC.

Disney carga contra la Administración Trump. La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad de la compañía The Walt Disney Company, ha interpuesto una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por ordenar la renovación anticipada de las ocho licencias de emisión de la cadena alegando presiones del Gobierno y un ataque a la libertad de expresión.

"Actuando a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración ha emprendido una campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite", reza la denuncia.

La cadena de televisión ha expuesto una campaña de ataques contra su contenido y contra personas concretas como el famoso presentador Jimmy Kimmel, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió su despido por bromas sobre la primera dama, Melania Trump hace pocos meses.

Esto finalmente ha derivado en la utilización de la FCC para tomar represalias a través de la renovación anticipada.

Una situación descrita por la comisionada de la FCC, Anna Gomez, como "una campaña sostenida y coordinada de censura y control, llevada a cabo mediante la instrumentalización de la autoridad de la FCC como organismo regulador federal y dirigida a presionar a la prensa libre e independiente y a todos los medios de comunicación para que se sometan", tal y como incluye el texto de la demanda.

El regulador estadounidense ordenó en abril a la ABC que presentara en un plazo de 30 días las solicitudes de renovación de sus licencias, apenas un día después de las palabras de Trump sobre Kimmel, a pesar de que los plazos de las mismas no habían vencido y sin apenas tiempo para presentarlas. Un trabajo que, según argumentan, puede llevar meses.

"Tampoco había exigido jamás solicitudes de renovación anticipada simultáneas a un grupo de emisoras que pertenecían a una misma cadena de radiodifusión, y mucho menos a emisoras con una trayectoria de servicio público y periodismo galardonado como estas", han indicado desde la cadena.