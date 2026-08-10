'Relevo' resucita de la mano de un grupo mediático alemán y ofrecerá información sobre apuestas deportivas

La publicación incluirá contenidos de apuestas solo de operadores autorizados y enlaces de afiliación claramente identificados.

La nueva etapa arrancará con la cobertura de la temporada 2026-27 de LALIGA y dará protagonismo al fútbol, baloncesto y otros deportes.

Relevo, fundado por Vocento y cerrado tras tres años en 2025, enfocará parte de sus contenidos en apuestas deportivas.

La cabecera deportiva Relevo resucita. El medio inicia esta nueva etapa como parte de iGaming.com Group y parte de sus contenidos se dedicará a las apuestas deportivas.

La cabecera fue creada por Vocento y tuvo una vida breve (tres años) hasta su cierre en 2025.

Antes de ello, el grupo mediático estuvo buscando posibles compradores para la cabecera, pero las negociaciones que se pusieron en marcha no fructificaron.

Hasta ahora. La marcha y el site han sido comprados por el grupo alemán fundado en Bulgaria iGaming.com Group. No se han trasladado las cifras finales de esta operación.

Se trata de un conglomerado de medios digitales especializado en marketing de afiliación (affiliate marketing) y generación de clientes (lead generation) para la industria del juego de azar y apuestas en línea.

Según el comunicado emitido por la empresa, Relevo arrancará con la cobertura de la temporada 2026-27 de LALIGA como principal foco editorial.

"El fútbol y el baloncesto tendrán un papel destacado, junto con la cobertura del ciclismo, los deportes de motor y los principales acontecimientos deportivos internacionales", detalla.

Giannina Mundaca Castillo, será la editora jefe de Relevo. "Queremos que Relevo se convierta en una publicación de referencia y de confianza para los aficionados al deporte", afirma.

Esta nueva etapa de Relevo se caracterizará por publicar una selección de contenidos sobre apuestas deportivas para público adulto.

"Este contenido se limita a operadores autorizados por el regulador del juego en España, la Dirección General de Ordenación del Juego, y puede incluir enlaces de afiliación claramente identificados", detalla la empresa.