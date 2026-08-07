Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló no formarán parte del nuevo canal de TV 'La Séptima'

La plantilla combinará jóvenes comunicadores con profesionales experimentados y priorizará espacios de conversación y análisis sobre la confrontación.

El canal apostará por romper esquemas tradicionales, enfocando su programación en la actualidad y prescindiendo de series o grandes formatos de entretenimiento.

Javier Ruiz deja TVE para convertirse en el director de 'La Séptima', cuyo estreno está previsto para el 5 de noviembre.

Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló no formarán parte del nuevo canal de televisión 'La Séptima', pese a los rumores previos.

Pese a todos los rumores que circularon al respecto, las periodistas Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló no se sumarán a La Séptima. El promotor del nuevo canal de televisión, Javier Contreras, confirma que ninguna de ellas participará en el proyecto cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de noviembre.

De hecho, Intxaurrondo volverá este lunes a su rol habitual en Televisión Española como presentadora de La Hora de La 1, tras sus vacaciones.

Quién si deja la televisión pública es Javier Ruiz. Como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el presentador de Mañaneros 360, dejará su rol (este viernes es su último programa) para ser el director de La Séptima.

La cadena de los empresarios rebeldes del grupo Prisa y afines a La Moncloa también contará con Sarah Santaolalla, aunque todavía no se ha concretado qué papel tendrá en el nuevo canal.

Contreras ha concretado estos detalles en una entrevista en Efe. En ella, argumenta que la ausencia de Intxaurrondo y Barceló se debe tanto a sus compromisos profesionales como a la voluntad de construir una cadena con perfiles diferentes a los habituales de la televisión convencional.

El también fundador de La Sexta afirma que su nuevo canal pretende romper con los esquemas tradicionales de la televisión generalista y que aspira a convertirse en "la primera referencia de actualidad en España".

Junto a Javier Ruiz, La Séptima ha ofrecido la dirección de Contenidos a Daniel Fernández, actual director de Mañaneros y anteriormente responsable del programa de Ana Rosa Quintana. Este cargo integrará las funciones que tradicionalmente desempeñaban las direcciones de Informativos y Programas, ya que toda la parrilla estará centrada en la actualidad, según Contreras.

La apuesta, explica, pasa por combinar profesionales jóvenes, algunos menores de 30 años, con otros de mayor experiencia. Hay abiertas conversaciones avanzadas con alrededor de catorce comunicadores que conformarán la primera línea de la nueva cadena.

La Séptima renunciará desde su nacimiento a una programación basada en series, cine o grandes formatos de entretenimiento para centrarse en el directo y en el seguimiento permanente de la actualidad.

El objetivo, resume Contreras, es que "siempre que conectes el canal se esté hablando de lo importante, de lo que hay que hablar en ese momento".

Actualidad

Defiende espacios de conversación y análisis en los que los periodistas expliquen los hechos antes que enfrentarse por ellos y en los que el espectador conozca con naturalidad la forma de pensar de quienes intervienen.

Ese planteamiento irá acompañado de formatos de producción más ágiles y sostenibles económicamente. "La materia prima más barata que existe en el mundo se llama saliva", afirma como defensa para una programación basada en periodistas, expertos y conversación.