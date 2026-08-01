Javier Ruiz comunica a su equipo que se marcha a 'La Séptima' y TVE prepara a Cintora para sustituirle

La nueva cadena aspira a facturar 40 millones en tres años y alcanzar el 4% de audiencia, compitiendo con La Sexta y Cuatro.

'La Séptima' se estrenará el 5 de noviembre y apostará por tertulias de actualidad, sin informativos tradicionales y con Ruiz liderando su programa estrella.

TVE prepara a Jesús Cintora como sustituto de Ruiz al frente de 'Mañaneros 360', tras intentar retenerlo con una nueva oferta.

Javier Ruiz deja TVE para convertirse en director y principal rostro de 'La Séptima', la nueva cadena impulsada por empresarios rebeldes de Prisa.

Javier Ruiz comunicó este viernes a su equipo y a sus colaboradores que se marcha a La Séptima, la cadena de los empresarios rebeldes del grupo Prisa y afines a La Moncloa.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que el comunicador tiene pensado no renovar el contrato que le había ofrecido TVE para que siguiera en la pública.

A falta del anuncio oficial, se pone fin a su segunda etapa en TVE después de casi un año presentando Mañaneros 360. La duda es saber si es que aparecerá en antena la primera semana de agosto, fecha en la que se esperaba que terminase esta temporada.

La nueva cadena se estrenará el próximo 5 de noviembre y Ruiz no sólo será su principal rostro y el presentador de su programa estrella, sino que también será su director.

Los acontecimientos se aceleraron tras la entrevista que el creador de la cadena, José Miguel Contreras, concedió a EFE y donde dijo que le ofreció al presentador la dirección de la cadena.

De hecho, Ruiz emplazó a las dos cadenas a terminar la temporada para comunicar su decisión definitiva. La 1 le ofrecía más protagonismo y probablemente una subida de sueldo, pero La Séptima le propuso ser el indiscutido número uno de la nueva cadena.

La oferta de la nueva televisión estaba sobre la mesa de Ruiz desde hace un mes, pero nunca llegó a firmar un contrato. En paralelo, como informó este diario, TVE movió ficha in extremis intentando que no se marchara y ofreciéndole un nuevo contrato.

De hecho, en la última semana se produjeron reuniones al máximo nivel en las que la cadena pública no llegó a convencer a Ruiz de que no se marchara.

Es así como la pública dirigida por José Pablo López activará su 'plan B', que pasa por situar a Jesús Cintora en lugar de Ruiz. El presentador de Malas Lenguas era el favorito para tomar las riendas de esta nueva etapa y ha sido finalmente el elegido.

Ruiz fichó por RTVE en abril de 2025 y desde entonces lidera la parte informativa de Mañaneros 360, programa producido en conjunto por la televisión pública y La Cometa TV.

El programa de las mañanas de La 1 promediaba entre un 8% y un 9% antes de la llegada del presentador y ahora registra un 14% con picos de audiencia del 18%.

En cuanto a La Séptima, su objetivo es llegar cuanto antes al 4% y estar cerca de La Sexta y Cuatro, pero es una carrera de fondo de, al menos, un par de años.

Lo normal es que desde el 5 de noviembre Ruiz lidere una de las tertulias de actualidad que prepara la cadena ideada por José Miguel Contreras. Aunque falta definir la franja y cerrar todos los detalles a partir de que comience el próximo curso.

Respecto a los contenidos, queda descartado por el momento que haya servicios informativos. Pero mantendrá una línea centrada en temas de actualidad.

Sus programas estarán más enfocados al análisis y a explicar los temas que a una lectura de última hora. Serán principalmente tertulias, pero no enfocadas exclusivamente en el ámbito de la política.

Como ya ha contado este diario, el consorcio lo forman tres accionistas de Prisa -Andrés Varela Entrecanales (25%), Diego Prieto (25%) y una sociedad vinculada a Adolfo Utor (25%)- y el empresario argentino José Luis Manzano (25%).

Desde el punto de vista financiero, quieren facturar unos 40 millones en tres años sólo por el negocio televisivo. Un poco menos de diez millones en su primer año completo. El plan es tener beneficios operativos en su cuarto curso.