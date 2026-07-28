Prisa reduce a la mitad sus pérdidas hasta los 14 millones y aumenta un 26% sus ingresos

El Ebitda del grupo subió un 70% hasta 86 millones, y la ratio Deuda Neta/Ebitda se redujo a 3,78 veces, mejorando la posición financiera y la liquidez de Prisa.

El diario El País sumó 476.000 suscriptores digitales, mientras que Santillana incrementó un 19% sus suscripciones educativas, añadiendo 638.000 nuevos usuarios.

Los ingresos del grupo crecieron un 26%, alcanzando los 513 millones de euros, impulsados por el contrato de Santillana en Brasil y un aumento de 7 millones en publicidad.

Prisa redujo sus pérdidas a 14 millones de euros, un 49% menos que el año anterior, gracias a un desempeño positivo en ingresos y resultados extraordinarios.

El grupo Prisa redujo sus pérdidas hasta los 14 millones de euros, un 49% menos que los 28 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Los datos publicados este martes indican además que la compañía editora de El País y Cadena Ser logró unos ingresos de 513 millones de euros, lo que supone un 26% de mejora respecto de enero a junio de 2025.

Estos resultados se explican por un apunte extraordinario de 88 millones por un contrato de Santillana en Brasil con el sector público. También mejoraron los ingresos por publicidad en siete millones.

Prisa Media obtuvo unos ingresos de 219 millones de euros (un 6% más) y un Ebitda de 20 millones ( crecimiento del 41%), por la mejora del 6% en la facturación publicitaria, la consolidación global de Grupo Radiópolis desde abril de 2026.

Los ingresos por circulación de esta división crecieron un 2%, respaldados por un aumento del 12% en los ingresos por circulación digital.

Este incremento fue impulsado por las suscripciones digitales del diario El País, que crecieron un 13% en el año hasta sumar 476.000 suscriptores digitales.

Santillana facturó 295 millones de euros (un 46% más) y obtuvo un Ebitda de 69 millones (+70%). Los ingresos de Educación crecieron un 7%, logrando una expansión de doble dígito del 19% en sus suscripciones (añadiendo 638.000 nuevos usuarios) gracias a iniciativas como Richmond Pro y Sumun.

Además se produjo una plusvalía de 1,9 millones de euros por la venta y posterior arrendamiento de un edificio en Perú.

Los ingresos por publicidad aumentaron un 6% en general, desglosados en un aumento del 5% en el formato offline y del 8% en el online. Este crecimiento estuvo respaldado por el 50º aniversario del diario El País y del Mundial de Fútbol.

De esta manera, el Ebitda del grupo alcanzó los 86 millones de euros, un 70% más que en la primera mitad de 2025, elevando el margen Ebitda al 16,8%.

En cuanto a la situación financiera, el flujo de caja operativo ascendió a seis millones de euros, lo que supone una mejora de 13 millones respecto al primer semestre de 2025.

La deuda neta de la sociedad cerró el semestre en 779 millones de euros, situando la ratio Deuda Neta/Ebitda en 3,78 veces frente a las 4,26 veces registradas en diciembre de 2025, con una liquidez total de 209 millones de euros.

La dirección del grupo ha señalado que la generación de flujo de caja y el desapalancamiento siguen siendo prioridades clave para fortalecer su posición financiera y continuar con la ejecución de su plan estratégico.