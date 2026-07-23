Atresmedia gana 56,4 millones de euros en el primer semestre y aumenta un 2,6% sus ingresos

La adquisición de Clear Channel España y la incorporación de Last Lap refuerzan la diversificación y el posicionamiento de Atresmedia en la publicidad exterior.

El negocio audiovisual creció un 2,7%, mientras que el área de radio aumentó sus ingresos un 1,8% respecto a 2025.

Los ingresos netos aumentaron un 2,6%, alcanzando los 520 millones de euros, impulsados por el crecimiento en publicidad y otros ingresos.

Atresmedia obtuvo un beneficio de 56,4 millones de euros en el primer semestre, un 11,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Atresmedia registró un beneficio de 56,4 millones de euros en el primer semestre del año, según los datos remitidos este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esto supone un 11,6% menos (7,4 millones) que los 63,8 millones registrados en igual periodo del año pasado. El editor de Antena 3 y La Sexta lo explica por el registro en 2025 de una partida correspondiente a intereses de demora del crédito.

El año pasado la Agencia Tributaria (AEAT) tuvo que compensar a la cadena tras una sentencia de la Audiencia Nacional en una demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas.

Sin este efecto y el de los extraordinarios por participaciones, el beneficio neto después de impuestos hubiera sido ligeramente superior al del primer semestre de 2025.

Por otro lado, la cadena registró en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 520,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6%, respecto al año anterior.

En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 87,1 millones en este mismo periodo, con una mejora de 2,1 millones de euros respecto a 2025.

La inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, creció un 3,9% respecto al primer semestre de 2025.

En tanto, el negocio audiovisual alcanzó unos ingresos netos de 481,2 millones frente a los 468,8 millones obtenidos en 2025, lo que supone un incremento del 2,7%.

Los ingresos netos de publicidad en el área llegaron a 386,2 millones. Estos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene Atresmedia como televisión lineal, conectada, Atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros.

Por su parte, los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD Atresplayer y el negocio del Cine, alcanzaron los 53,2 millones frente a los 51,8 del año anterior, un incremento del 2,8%.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox alcanzan los 42,0 millones, lo que representa un incremento del 62,4% respecto a los 25,9 millones obtenidos en 2025. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos de Atresmedia.

El negocio Radio alcanza en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 43,7 millones, frente a los 42,9 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,8%.

Por su parte, la posición financiera neta de Atresmedia es positiva por 70,2 millones de euros, mejorando en 12,1 millones respecto de diciembre de 2025.

En el mes de junio se ha distribuido un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, a razón de 0,21 euros por acción en términos brutos, en total 47,3 millones de euros.

De cara al conjunto de 2026, Atresmedia mantiene una visión prudente, aunque más optimista que a comienzos de año. Se esperan crecimientos positivos en radio y publicidad exterior.

Perspectivas para 2026

La mejora del entorno macroeconómico y del mercado publicitario está impulsando una mayor confianza de los anunciantes, mientras que la inversión en audiovisual muestra una evolución más favorable, apoyada por la estabilización del consumo televisivo, la celebración de grandes eventos deportivos y el dinamismo de los sectores con mayor inversión publicitaria.

En este contexto, Atresmedia prevé mantener unos ingresos estables o en ligero crecimiento en perímetro constante. Adicionalmente, tendrá el impacto positivo de la contribución de Last Lap en el año completo y de Clear Channel España, cuya adquisición fue autorizada esta misma semana en primera fase por la CNMC.

"Esta operación constituye un hito estratégico que refuerza la diversificación del Grupo y su posicionamiento en el mercado de publicidad exterior, un segmento con elevadas perspectivas de crecimiento y potencial de creación de valor impulsado por la digitalización", dice Atresmedia.