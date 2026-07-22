Bruselas permite a Paramount hacerse con Warner con condiciones: deberá salir de la distribuidora UIP

Paramount no podrá distribuir conjuntamente películas con Universal en el EEE durante 10 años ni compartir distribuidores con Universal o Disney en países donde opera UIP.

La Comisión detectó riesgos de concentración solo en la distribución de películas, no en la producción, donde seguirán existiendo suficientes competidores.

El compromiso de Paramount de salir de UIP, supervisado por un administrador independiente, elimina los problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo.

La Comisión Europea autoriza la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, valorada en 110.000 millones de dólares, con la condición de que Paramount abandone la distribuidora United International Pictures (UIP).

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance Corporation, una operación valorada en 110.000 millones de dólares (unos 94.000 millones de euros), pero con una condición clave: el gigante de Hollywood tendrá que abandonar la distribuidora United International Pictures (UIP).

Tras aceptar este compromiso, propuesto por la propia Paramount y cuya ejecución será supervisada por un administrador independiente, Bruselas considera que la operación deja de plantear problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo (EEE).

El Ejecutivo comunitario ha analizado el impacto de la operación en cinco mercados: la producción de películas para su estreno en cines, la distribución cinematográfica, la producción y concesión de licencias de contenidos audiovisuales, el suministro mayorista de canales de televisión y la comercialización minorista de servicios audiovisuales.

La Comisión concluye que la compra no genera problemas relevantes en la producción cinematográfica, donde seguirá existiendo un número suficiente de competidores en el EEE. Entre ellos figuran grandes estudios estadounidenses como Disney, NBC Universal («Universal») y Sony, además de compañías más pequeñas como Amazon MGM, A24 y Lionsgate, junto a los estudios europeos.

La situación cambia en la distribución de películas. Bruselas advierte de que la operación habría elevado la concentración en los países del EEE donde Paramount mantiene una alianza estructural con Universal, al incorporar al acuerdo el catálogo cinematográfico de Warner.

Esa alianza se articula a través de United International Pictures (UIP), la empresa conjunta que distribuye las películas de Paramount y Universal a los operadores de cine. Con la operación, las películas de Warner habrían pasado también a distribuirse mediante UIP, lo que, según la Comisión, habría reducido la competencia y empeorado las condiciones de alquiler y distribución para los exhibidores, con un impacto final sobre los consumidores.

En el resto de la cadena de valor audiovisual, Bruselas no detecta riesgos significativos. Su investigación concluye que siguen existiendo competidores alternativos capaces de ejercer suficiente presión sobre la entidad resultante de la fusión en el EEE.

En particular, respecto al solapamiento entre los canales de televisión de pago infantiles, la Comisión considera que las plataformas de streaming con contenidos para niños seguirán limitando el poder de mercado de los canales de televisión del grupo fusionado.

Para despejar sus dudas en materia de competencia, Paramount se ha comprometido a salir de UIP en el EEE en un plazo máximo de 13 meses desde el cierre de la operación.

Además, durante los próximos 10 años, la compañía no podrá celebrar acuerdos, directa o indirectamente, con Universal para distribuir conjuntamente películas en el EEE. Tampoco podrá trasladar la distribución de las películas de Warner a los distribuidores utilizados por Paramount cuando estos también trabajen con Universal o Disney en los países donde opera UIP.

Asimismo, en los países del EEE donde Paramount y Universal no comparten distribuidor, Paramount no podrá sustituir a su actual distribuidor por el utilizado por Warner si este también distribuye películas de Universal o Disney.

Bruselas considera que estos compromisos eliminan las preocupaciones de competencia identificadas durante la investigación, al garantizar que las películas de la entidad fusionada no se distribuirán conjuntamente con los catálogos de Universal o Disney.