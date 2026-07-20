El Español alcanzó en junio un récord de 31M de usuarios: primer diario que supera los 30 en redes, según Comscore

Comscore ha sido elegido como el nuevo medidor recomendado para audiencias digitales, siendo clave para futuras decisiones de inversión publicitaria.

EL ESPAÑOL amplía su ventaja sobre sus principales competidores, superando a ELMUNDO.ES en 6,07 millones y a ELPAIS.COM en más de 10 millones de visitantes.

Es el primer diario que supera los 30 millones de visitantes únicos provenientes de redes sociales como X, Instagram y Facebook.

EL ESPAÑOL alcanzó en junio 31,18 millones de usuarios únicos digitales, según Comscore, marcando un récord en el sector.

El liderazgo de EL ESPAÑOL se refuerza mes tras mes. Este diario logró durante el mes de junio 31,18 millones de usuarios únicos digitales, según datos de ComScore.

Además, es la primera vez que un diario bate el récord de tener más de 30 millones de usuarios en redes sociales.

Los datos del medidor reflejan que durante el pasado mes de junio, el 75,8% de la audiencia digital que hay en España pasó en algún momento por este diario para informarse.

El de junio es el tercer mes de 2026 en el que el diario de Pedro J. Ramírez se sitúa por encima de los 30 millones de fieles en audiencia digital.

Hablamos de un público que engloba la hibridación de todas las personas que leyeron EL ESPAÑOL en redes sociales, su página web a través de ordenador y en dispositivos móviles.

EL ESPAÑOL marca distancias con sus inmediatos competidores, todos ellos legacy media. Así, ELMUNDO.ES se sitúa a 6,07 millones de seguidores, mientras que la ventaja sobre ELPAIS.COM supera ya los 10,75 millones de visitantes únicos.

Comscore datos Audiencia Total, junio de 2026, España. EE

El Top 5 lo ocupan OKDIARIO.COM con 16,70 millones y 20MINUTOS.ES que cerró el mes con 15,55 millones.

EL ESPAÑOL logra también el liderazgo en cuanto al tráfico procedente de redes sociales: X, Instagram y Facebook.

Es la primera vez en la que un diario supera los 30 millones de visitantes únicos en el tráfico procedente de las redes sociales.

En concreto, en Junio logró 30,13 millones de visitantes únicos, lo que supone un 15% más respecto al mes anterior. Le siguen ELMUNDO.es que congregó a 20,5 millones de usuarios y ELPAIS.COM con 13,14 millones.

Cabe decir que no todos los medios auditados por Comscore han decidido aportar también el tráfico en redes sociales a sus datos de medición.

Comscore datos Audiencia Total, junio de 2026, España. EE

Junio fue un mes informativamente muy intenso, dominado con las informaciones sobre la presunta corrupción en torno al Partido Socialista. También en junio vivimos la negociación de Juanma Moreno con VOX para formar gobierno en Andalucía, y vivimos el fallido acuerdo de Paz entre Estados Unidos e Irán, así como el inicio del Mundial de fútbol.

Este diario también logró ocupar posiciones de dominio en lo que se refiere a tráfico procedente de móviles y ordenadores sobremesa. Un universo que viene muy influenciado por el impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en el tráfico directo a los diarios, y que está provocando caídas generalizadas.

Así, en la categoría de Desktop&Mobile cerró junio con 15,49 millones de visitantes únicos, a 969.000 seguidores de ELMUNDO.es y superando a EL PAIS.COM en 570.000 visitantes.

Precisamente ComScore ha sido elegido nuevo medidor recomendado para la medición de audiencias digitales por parte de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

En estos momentos AIMC y Comscore están a la espera de cerrar el contrato y de comenzar los primeros pasos para su completa implantación.

Esto supone que será próximamente la herramienta de empresas, agencias de medios y administraciones públicas para medir las audiencias de internet, a su vez referencia para decidir su inversión publicitaria.