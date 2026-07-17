El Español, de nuevo líder absoluto de la prensa en junio: lo ha sido en 35 de los últimos 41 meses auditados por GfK

EL ESPAÑOL lideró en nueve de las diecisiete comunidades autónomas españolas durante junio.

En audiencia media diaria, EL ESPAÑOL, El Mundo y El País están muy igualados, separados por apenas 172.000 seguidores.

Ha liderado las audiencias en 35 de los últimos 41 meses auditados por GfK DAM, superando a El Mundo y El País.

EL ESPAÑOL fue el diario digital más leído en España en junio, con 17,01 millones de usuarios.

El león de EL ESPAÑOL ruge cada vez más alto. Durante el mes de junio este diario alcanzó, una vez más, el liderazgo de la prensa en España con 17,01 millones de usuarios.

Los datos de GfK DAM el pasado mes reflejan que este diario ha liderado las audiencias durante 35 de los últimos 41 meses de medición. Es decir, ha liderado el 85% de los meses.

Durante junio, este diario reunió a 17,01 millones de personas en torno a sus páginas. Aventajó en 820.000 usuarios a El Mundo y en 1,68 millones de fieles a El País.

Un podio que se mantiene respecto a meses anteriores y en un contexto de caídas generalizadas de audiencia por el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo en las audiencias de los medios de comunicación.

El Top5 de la prensa en España lo completan ABC con 14,49 millones de seguidores y El Confidencial con 13,87 millones.

También EL ESPAÑOL está al frente de una de las métricas más importantes de GfK DAM, la audiencia media diaria.

Refleja el compromiso de los lectores con la marca, y aquí se produce un 'empate técnico' entre EL ESPAÑOL, El Mundo y El País que están separados entre sí por poco más de 172.000 seguidores.

El diario de Pedro J. Ramírez mantiene una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad.

Con poco más de diez años de vida y sin el respaldo de una edición impresa detrás, ha sido capaz de superar a los legacy media que cuentan con varios años de vida a sus espaldas.

En concreto, EL ESPAÑOL ha liderado en 35 de los últimos 41 meses. Algo reseñable si se tiene en cuenta que el medidor tiene tan sólo 46 meses de vida.

Además, este diario reinó también en junio durante la mayor parte de las comunidades autónomas ocupando el liderazgo en nueve de las diecisiete regiones.