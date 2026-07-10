Comscore sustituirá a GfK como medidor recomendado de las audiencias digitales en España

El sistema combinará paneles y datos censales, con Kantar Insights gestionando el panel multidispositivo representativo de la población internauta española.

Comscore incorpora datos de redes sociales, mayor granularidad regional y nuevas utilidades como la medición de audiencias de televisión conectada.

La herramienta de Comscore se utilizará como referencia para empresas, agencias y organismos públicos al medir audiencias de internet y orientar inversiones publicitarias.

Comscore será el nuevo medidor recomendado de audiencias digitales en España, seleccionado por la AIMC tras un proceso de concurso.

La Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), ha decidido este viernes seleccionar a Comscore como el nuevo medidor recomendado de audiencias digitales para el mercado español.

Esto supone que será próximamente la herramienta de empresas, agencias de medios y administraciones públicas para medir las audiencias de internet, a su vez referencia para decidir su inversión publicitaria.

De esta manera, la compañía recupera el contrato que perdió en 2021 -a manos de GfK- para medir las audiencias de los periódicos, plataformas y soportes digitales.

Comscore fue el medidor de audiencias digitales en nuestro país desde 2011 y durante los cinco años que ha estado GfK ha seguido midiendo audiencias aunque sin ser el medidor recomendado. Una de sus ventajas es que incorpora la audiencia en redes sociales a sus datos.

El Comité Técnico Digital, creado en el seno de AIMC para la creación del pliego y su posterior evaluación técnica, elevó a la Junta Directiva de AIMC su dictamen, que se ha ratificado este viernes por unanimidad.

Al concurso para la elección de un medidor recomendado de audiencias digitales para el mercado español que la AIMC convocó el 9 de marzo del presente año se presentaron también GfK y Nielsen.

La AIMC se ha decantado por Comscore ya que su medidor ha ido incorporando a su metodología híbrida -que combina datos censales con datos provenientes de diferentes paneles-, nuevos desarrollos y servicios en los últimos años, en cuanto a redes sociales e Inteligencia Artificial.

El nuevo medidor, además, se ha comprometido a completar esta oferta con nuevas utilidades como la incorporación de las audiencias online provenientes de la televisión conectada, a través de un acuerdo con Fifty5Blue.

Incorporará una mayor granularidad regional por comunidades autónomas y provincias, para lo cual ampliará sus actuales paneles, y la creación de un panel multidispositivo representativo de la población internauta española. En este caso, su responsable será Kantar Insights.

Además, permitirá explotar sus resultados, tanto a través de su nueva herramienta, como utilizando una de las más extendidas en nuestro mercado: TOM (propiedad de ODEC).

A partir de ahora se abre el proceso de concreción y firma del contrato marco que regirá el servicio, así como su modelo de gobernanza con el fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad, recogidos el reglamento europeo EMFA (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación).