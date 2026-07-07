José Manuel Nevado presenta su dimisión como director de Comunicación Institucional del Gobierno tras dos años y medio

Antes de este cargo, Nevado dirigió la asociación PATE y cuenta con amplia experiencia directiva en los sectores audiovisual, tecnológico y de consultoría.

Nevado lideraba la reforma de la ley de publicidad institucional, propuesta que ha generado rechazo en agencias y algunos medios.

La renuncia se produce por discrepancias con el Gobierno sobre el futuro del departamento encargado de la publicidad institucional.

José Manuel Nevado ha presentado su dimisión como director de Comunicación Institucional del Gobierno tras dos años y medio en el cargo.

José Manuel Nevado ha presentado su dimisión como director del departamento de Comunicación Institucional de la Presidencia del Gobierno, renuncia que prevé que se haga efectiva en las próximas semanas.

Según ha podido confirmar este diario, la renuncia de Nevado se produce por discrepancias con el Gobierno respecto del futuro del departamento encargado de distribuir la publicidad institucional de la Administración central.

Al cierre de este artículo, la dimisión -después de dos años y medio en el cargo- no ha sido aceptada por Presidencia del Gobierno, por lo que Nevado sigue formalmente en el cargo.

El objetivo original de su fichaje en enero de 2024 era que se encargara de reforzar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades del Estado en publicidad institucional.

Por ello, el directivo lleva un año liderando la reforma de la ley de publicidad institucional con el objetivo de modificar criterios y adaptarlos a un uso que creen que puede ser más eficaz de los recursos públicos.

Una reforma que no fue bien recibida en el mundo de las agencias de medios ni en algunos medios de comunicación como EL ESPAÑOL que han denunciado discriminación en el reparto de publicidad institucional.

En cualquier caso, la salida adelantada por Dircomfidencial y confirmada por este diario apunta a que hay diferencias incluso en el apoyo a la aplicación de este cuerpo normativo y en la falta de apoyo de Moncloa a este texto legal.

Previamente a su cargo en el Gobierno, Nevado había dirigido la asociación PATE, que organiza y representa los intereses de los productores de cine y televisión independientes.

Además se había especializado en implantar y diseñar proyectos público-privados en el ámbito audiovisual, tanto en cine, TV y sector discográfico.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado puestos directivos tanto en calidad de anunciante como en agencias y medios. Entre sus cargos figuran el de Director de Marketing para España y Europa en Xerox Corporation, Director Digital Media en la agencia Initiative, Vicepresidente de Marketing en Prusland, y cargos de dirección y consultoría en empresas como Transilvanialab y Ead Consulting Limited.

Desde el punto de vista académico, Nevado es Ingeniero Industrial titulado por la Universidad Politécnica de Madrid. Su formación se complementa con estudios de posgrado orientados a la alta dirección.

Cursó un Programa Internacional de Dirección (PMD) en el IESE y un Programa de Desarrollo Directivo (PLD) en la Harvard Business School.

También realizó estudios de humanidades sobre religiones del mundo (World Religions Through Their Scriptures) en la Divinity School de la Universidad de Harvard.