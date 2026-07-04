La nueva TDT de los rebeldes de Prisa invertirá 10 millones en su primer año y tendrá una plantilla de 300 trabajadores

Figuras como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora y Àngels Barceló están entre los posibles fichajes de la cadena, que buscará tanto presentadores consolidados como nuevos talentos.

La programación estará centrada en el análisis de actualidad, con tertulias no solo políticas y presencia multiplataforma, incluyendo redes sociales, YouTube y podcast.

El canal, que comenzará a emitir el 5 de noviembre, aspira a lograr un 2% de audiencia el primer año y un 4% a medio plazo, compitiendo con Cuatro y La Sexta.

La nueva cadena de TDT impulsada por los rebeldes de Prisa invertirá 10 millones de euros en su primer año y tendrá una plantilla de 300 trabajadores.

La nueva cadena de televisión en abierto que preparan los accionistas rebeldes de Prisa comienza a tomar forma. El plan de negocio del consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo (Siete) incluye una inversión de 10 millones de euros en su primer año de emisión.

Y sus objetivos de audiencia son ambiciosos: un 2% en su primer año de funcionamiento y un 4% en cuatro años. La idea es salir del pelotón de las pequeñas TDT y competir directamente con Cuatro y La Sexta.

Para ello, el objetivo es tener una parrilla centrada en programas de análisis de actualidad, no sólo política. Un escenario que incluye el fichaje de unas 300 personas, entre personal fijo y colaboradores. Comenzará a emitirse el 5 de noviembre.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, al menos la mitad del presupuesto inicial de 20 millones que se plantea se liquidará el primer año para cerrar los contratos de producción, fichar a los equipos y engrosar la parrilla.

De hecho, la próxima semana los cuatro socios del proyecto cerrarán el calendario definitivo de desembolsos y realizarán las primeras aportaciones antes de que termine el verano. El ideólogo del proyecto es José Miguel Contreras, fundador de Globomedia y La Sexta.

Como ya ha contado este diario, el consorcio lo forman los accionistas de Prisa, Andrés Varela Entrecanales (25%), Diego Prieto (25%), una sociedad vinculada a Adolfo Utor (25%) y el empresario argentino José Luis Manzano (25%).

Desde el punto de vista financiero quieren facturar unos 40 millones en tres años sólo por el negocio televisivo. Un poco menos de diez millones en su primer año completo. El plan es tener beneficios operativos en su cuarto curso.

Ahora mismo el grupo está cerrando flecos para lanzar oficialmente su denominación oficial con un nombre que no pueda ser impugnado ni que esté ya inscrito en el registro de marcas. Sobre la mesa hay dos opciones: La Séptima o 7, con número.

En cuanto a su fecha de lanzamiento, se producirá el 5 de noviembre cuando el Gobierno comience la resintonización de las cadenas de TDT y de las nuevas frecuencias de ultra alta definición (UHD) de RTVE, Atresmedia y Mediaset.

El plan es aprovecharse de esta transición para ganar notoriedad, aunque el plazo legal para poder empezar a emitir expiraría a finales de ese mismo mes, es decir, noviembre.

Con la mente puesta en esta fecha, la nueva cadena se está centrando en cerrar sus primeros contratos y sus fichajes estrella. Aspiran a tener dos o tres figuras reconocibles de "primer nivel".

Pero además quieren tener presentadores de diferentes edades y nuevos talentos que apunten a varios públicos objetivos. Desde consolidados hasta jóvenes de unos 25 a 30 años.

Sin embargo, no hay nadie cerrado. Se han abierto negociaciones con presentadores y periodistas actualmente con empleo y se espera cerrar fichajes antes de que empiece septiembre.

Fichajes de la cadena

Una de las contrataciones que está sobre la mesa es la de Silvia Intxaurrondo. Pero está condicionada al futuro de su demanda a RTVE para mantener su salario de externa al ser contratada como fija.

Si gana y se le mantiene el sueldo de 269.000 euros, todo parece indicar que Intxaurrondo se quedará en la cadena pública. Pero, por el contrario, si pierde el recurso, la nueva TDT tendrá muchas opciones de ficharla.

También están en cartera las llegadas de Javier Ruiz o el propio Jesús Cintora, también de TVE. Aunque hay que convencerles de que abandonen la aparente tranquilidad y visibilidad que tienen en la TV pública.

Más fácil será el fichaje de Àngels Barceló, una contratación que muchos dan por segura tras su abrupta salida de Cadena Ser y su contrastada identificación con la izquierda.

"Todas las ventanas"

Respecto a los contenidos, queda descartado por el momento que haya servicios informativos. Pero mantendrá una línea centrada en temas de actualidad.

Sus programas estarán más enfocados al análisis y a explicar los temas que a una lectura de última hora. Serán principalmente tertulias, pero no enfocadas exclusivamente en política.

La cadena estará además en "todas las ventanas" lo que supone que no solo tendrá presencia en TDT. Será su principal negocio, pero no el único. Estarán además en redes sociales, en Youtube y en formatos de podcast.

Incluso quieren poner en marcha su propia plataforma digital al estilo de Atresplayer y Mitele. También está sobre la mesa la idea de generar contenidos originales solo para esta ventana de emisión.

Cuatro y La Sexta

En cualquier caso, las metas son ambiciosas. La cadena aspira a tener un 2% de cuota de pantalla en su primer año, pero esperan subir rápidamente al 3% en su segundo curso, para estabilizarse en el 4% en el medio plazo.

La clave es despegarse del pelotón de cola de la TDT en el que actualmente se encuentran todas las cadenas a excepción de Antena 3, La 1, Telecinco, Cuatro y La Sexta. El principal reto es competir contra estas dos últimas.

Pero no es fácil ya que televisiones de nueva creación que recibieron licencias en 2015 como Trece, Ten, Real Madrid TV y DKiss, no han superado la barrera del 2% en una década de emisión.