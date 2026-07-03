El 5 de noviembre comenzará la emisión de la TDT en ultra alta definición y del nuevo canal de los afines a Moncloa

Los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para acceder a la nueva oferta y posiciones de canales en UHD.

Ese mismo día se lanzará el nuevo canal 'La Séptima', gestionado por el consorcio Siete y afín a Moncloa.

El 5 de noviembre comenzarán las emisiones de TDT en ultra alta definición (UHD) en España.

El Ministerio de Transformación Digital ha fijado el 5 de noviembre como la fecha del inicio de las emisiones de la televisión digital terrestre (TDT) en ultra alta definición (UHD).

Es la fecha en la que además arrancará la emisión del nuevo canal de la TDT adjudicado al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (Siete). La cadena adjudicada al grupo de empresarios afines a Moncloa saldrá al aire bajo el nombre de 7 o La Séptima.

Esto implica además que a partir de esta fecha -el día 5 de noviembre a partir de las 8 de la mañana- la ciudadanía deberá sintonizar de nuevo los canales de televisión para disfrutar de emisiones en UHD, así como del nuevo canal y de todos los canales en su nueva posición.

Además de la 7 comenzarán la emisión tres nuevos canales: La 1 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. Los tres tendrán los mismos contenidos que sus homólogos en HD y solo se podrán ver en aparatos adaptados para recibir emisiones en 4K.

Esta innovación tecnológica, que es la que utiliza la mayoría de los países de la Unión Europea, permite emisiones en ultra alta definición (UHD), que ofrecen mayor nitidez y calidad tanto de imagen como de sonido.

De esta manera, los prestadores de TDT podrán competir con otras plataformas o servicios audiovisuales que utilizan otras redes de transmisión, como el satélite o la televisión por internet, que ya emiten en UHD.

El texto de la audiencia publicado este viernes establece la madrugada del 5 de noviembre como la fecha en la que se realizará la redistribución de los canales de televisión de ámbito estatal entre los diferentes múltiples digitales.

También se habilitará la nueva tecnología DVB-T2 en los principales canales de TDT nacionales, que pasarán a disponer de dos emisiones simultáneas, una en HD y otra en UHD sobre esta nueva tecnología.

Hasta que se haga una nueva sintonización, no se podrán ver las nuevas emisiones en UHD, pero la mayoría de los canales se podrán seguir viendo como hasta ahora, en alta definición (HD).

Solamente en el caso de Clan (RTVE), DKiss (Radio Blanca), A3Series (Atresmedia), BeMad y Boing (Mediaset) es imprescindible sintonizar de nuevo, pues esos canales podrían verse en una ubicación diferente del dial TDT o incluso dejar de verse, en función de la configuración de los aparatos receptores.

Las empresas afectadas por la redistribución de canales están obligadas a informar de los cambios que les afectan desde el próximo 8 de septiembre, para que la ciudadanía conozca con antelación la necesidad de resintonizar sus televisores para disfrutar de las nuevas prestaciones de la TDT.

Nuevo estándar tecnológico

El proceso para la implantación de este nuevo estándar tecnológico está incluido en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025.

Desde la entrada en vigor del Plan, los aparatos de televisión que se comercializan en España tienen la obligación de poder sintonizar emisiones de TDT en ultra alta definición.

Los ciudadanos que no dispongan de televisores adaptados a esta tecnología seguirán recibiendo los contenidos en HD como hasta ahora.

Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, comenzará la segunda fase de la evolución tecnológica de la TDT, con la implantación global de la calidad UHD en los canales autonómicos y locales.