EGM: Àngels Barceló pierde 105.000 oyentes en su última temporada en la Ser y Carlos Herrera se deja medio millón

En la radio deportiva, 'El larguero' de la SER sigue líder de lunes a viernes, y los deportes de fin de semana en COPE mantienen el primer puesto los sábados y domingos.

Onda Cero y RNE también bajan en oyentes, mientras que esRadio es la única gran generalista que crece, sumando 52.000 nuevos seguidores.

Àngels Barceló pierde 105.000 oyentes en 'Hoy por hoy' y Carlos Herrera en COPE registra una caída aún mayor, con 525.000 oyentes menos.

La última oleada del EGM muestra una caída generalizada de audiencia en las principales emisoras de radio generalista en España.

El Estudio General de Medios (EGM) ha vuelto a dictar sentencia con una bajada generalizada de todas las emisoras y de sus principales programas.

En la última ola de la temporada las generalistas perdieron audiencia respecto del pasado mes de abril, lo que refleja cierto hartazgo por la revuelta actualidad política.

Los oyentes de la radio ya llegan a 24,5 millones, un 1,2% menos. De ellos, 13,7 millones son generalistas (-4,8%) y 12,7 millones prefieren la radio musical (+2,3%).

En la guerra de las mañanas el Hoy por hoy de Àngels Barceló se dejó 105.000 oyentes y un 3,3% menos hasta los 3.095.000 seguidores. Es el último EGM de la periodista catalana tras su abrupta salida de la emisora de Prisa.

Pero su principal competidor, Herrera en COPE, registró una mayor caída con 525.000 seguidores menos, un 17% de retroceso hasta los 2.568.000.

Pese a que la Ser pierde, la distancia de Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera vuelve a aumentar desde los 107.000 de abril al más de medio millón actual.

Más de uno de Carlos Alsina también cae, pero mucho menos. El comunicador que la próxima temporada compartirá micrófono con Rafa Latorre, se dejó 69.000, un 3,8% de retroceso hasta los 1.747.000 oyentes. Con todo, el comunicador cierra su mejor temporada.

Por emisoras, la Ser vuelve a liderar con 4.403.000 fieles, 189.000 menos que en abril y un retroceso del 4,1%. No obstante, la Cope se dejó 526.000 seguidores hasta los 3.581.000, un 12,8% menos.

Onda Cero se quedó en los 2.265.000 oyentes, 107.000 menos respecto de abril y un 4,5% de retroceso. Pese a ello, logró cerrar su mejor temporada en una década.

RNE cerró en 895.000 seguidores, lejos del millón de oyentes y un retroceso del 6,6% y 63.000 fieles menos. EsRadio es la única de las grandes que crece con 52.000 oyentes más, un 7,5% más hasta los 748.000.

En las tardes, sigue dominando La ventana de Cadena Ser con 982.000 oyentes, aunque con 142.000 menos respecto de abril y una caída del 12,6%. La tarde de Cope se queda con 573.000 fieles, 38.000 menos y un 6,2% de caída.

En tanto, Por fin con Jaime Cantizano en Onda Cero se queda en 375.000 fieles, un 25% menos y 128.000 de retroceso.

Por las noches, Hora 25 de Aimar Bretos en la Ser lidera con 1.025.000 seguidores, lo que supone un 4,7% de caída y 50.000 menos. También es la última oleada del comunicador que pasa a las mañanas en sustitución de Barceló.

La linterna de Cope llega a los 988.000 fieles, 58.000 menos y un 5,5% de caída. La brújula de Onda Cero se queda con 508.000, 43.000 oyentes menos respecto de abril y un 7,8% menos. Ahora Rafa Latorre dirigirá la parte informativa de Más de uno.

En cuanto a la radio deportiva de las noches, El larguero de Manu Carreño y la Ser mantiene el primer lugar con 736.000 oyentes, aunque pierde un 7,5% y 60.000 fieles respecto de la oleada anterior.

Radio deportiva

El partidazo de Cope de Juanma Castaño llega a los 709.000 tras recuperarse de la caída de abril. Recupera 35.000 oyentes y sube un 5,2%. Radioestadio noche de Onda Cero se queda en 199.000, tras dejarse 18 fieles y un 8,3%.

En relación a los deportes de fin de semana, la Cope vuelve a quedarse con el primer lugar los dos días. El sábado, Tiempo de juego llega a los 1.178.000 fieles, tras dejarse solo un 0,3%, mientras que Carrusel de la Ser se sitúa en los 1.493.000, tras perder un 21,3%.

Los domingos, Tiempo de juego llega a los 2.103.000 fieles, un 2,8% menos. Un retroceso que no logra aprovechar Carrusel que solo se queda en los 1.953.000 oyentes, una mejora del 1,3%.