El Español revalida su liderazgo en junio: encabeza el ránking de la prensa nacional en 30 de los últimos 35 meses, según GfK

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lidera la prensa nacional con 12,78 millones de usuarios únicos en la primera quincena de junio, según GfK DAM. El diario ha sido líder en 30 de los últimos 35 meses y supera a El Mundo y El País en número de seguidores. En audiencia media diaria, EL ESPAÑOL encabeza el ranking con 2,5 millones de usuarios únicos, en empate técnico con El País. El liderazgo en GfK DAM en junio complementa la primera posición lograda en ComScore en mayo, incluyendo redes sociales como criterio clave de medición.

El león de EL ESPAÑOL sigue rugiendo con fuerza. En los primeros quince días de junio este diario ha reunido a 12,78 millones de usuarios únicos, según los datos de GfK DAM.

Este diario acumula tres meses consecutivos como líder de la prensa en España. Una posición que ha ocupado en 30 de los últimos 35 meses.

Durante los primeros quince días de junio, EL ESPAÑOL ha aventajado a El Mundo en 1,29 millones de seguidores y en casi dos millones a El País.

Completan el Top 5 el diario ABC con 10,22 millones de usuarios únicos y Okdiario con casi diez millones de fieles.

Junio está siendo un mes de gran intensidad informativa, con la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la filtración de las agendas de Leire Díez o las elecciones a la presidencia del Real Madrid en las que se impuso Florentino Pérez.

La mayoría de los españoles eligen a este diario para informarse sobre esta actualidad. Lo hacen, además, con gran fidelidad, como se demuestra en el dato de Audiencia Media Diario de GfK DAM.

En esta métrica EL ESPAÑOL está a la cabeza, con 2,5 millones de usuarios únicos. Lo hace en un empate técnico con El País.

Por detrás, y a poco más de 62.000 usuarios, se sitúa El Mundo.

Comscore

El liderazgo de EL ESPAÑOL en GfK DAM en la primera quincena de junio complementa la primera posición alcanzada en ComScore en mayo, que certifica la jerarquía de este periódico también en redes sociales.

De hecho, este es uno de los requisitos que se ha puesto encima de la mesa a la hora de elegir al nuevo medidor recomendado del sector. Un concurso impulsado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y que debe resolverse en las próximas semanas.

Ese requisito del tráfico social como factor de medición, se ha hecho, precisamente, por el aumento del consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.