De izda a dacha y de arriba abajo. Pablo Grandío, Kilian Revuelta, Teresa Arsuaga, Xavier Salvador, Beatri González-Cristóbal, Juan Abarca, Teresa XXX, Cruz Sánchez de Lara, Pedro J. Ramírez, Gregorio Marañón y Nieves Segovia. Sara Fernández.

La sociedad editora de este diario repartirá dividendos por 8,76 euros por acción a lo largo de este ejercicio.

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo EL ESPAÑOL cerró 2025 con un ebitda de 7,22 millones de euros, un 19,6% más que el año anterior, y unos ingresos de 31,23 millones, un 16% más. La Junta de Accionistas aprobó repartir 1,5 millones de euros en dividendos, manteniendo la política de retribución al accionista por tercer año consecutivo. EL ESPAÑOL alcanzó 72.000 suscripciones activas en 2025 y mantiene el liderazgo en audiencia digital en España, con 30,2 millones de usuarios únicos en mayo. El grupo ha impulsado la integración de la Inteligencia Artificial en todas sus áreas y ha diversificado su negocio con nuevas líneas como eventos y la plataforma Kravittal.

El león de EL ESPAÑOL mantiene una salud financiera envidiable. El Grupo EL ESPAÑOL, que consolida a todas las sociedades participadas, logró en 2025 un ebitda de 7,22 millones de euros. Supone un 19,6% más respecto al año anterior.

Los ingresos, por su parte, aumentaron casi un 16% hasta los 31,23 millones de euros. De este modo, el resultado antes de impuestos creció un 12,06% hasta lograr los 5,11 millones.

Así, el beneficio neto en 2025 ha sido de 3,27 millones de euros, lo que representa un extraordinario aumento del 11%.

Junta General de Accionistas 2026

Se trata de cifras consolidadas que han sido auditadas por BNFIX con opinión favorable.

Las principales cifras de los resultados del ejercicio 2025 han sido presentadas por el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en la Junta de Accionistas de El León de El Español Publicaciones celebrada en Madrid este miércoles.

Durante su discurso ha celebrado que estamos ante el séptimo año consecutivo que este diario consigue beneficios, y que afronta su tercer curso repartiendo dividendos a sus accionistas.

Resultados del Grupo EL ESPAÑOL.

La Junta de Accionistas ha aprobado la distribución de un millón de euros como dividendo ordinario y otro medio millón con cargo a reservas voluntarias. En total, un millón y medio de euros. La misma cantidad que el año anterior.

Una política de distribución al accionista que se aplicará a ejercicio vencido y que es "el mayor indicador del éxito de la gestión de EL ESPAÑOL y certifica la liquidez y solvencia de la compañía", tal y como ha destacado la directora general de negocio, Fuensanta Salcedo.

En el éxito financiero del Grupo EL ESPAÑOL hay que destacar la buena evolución "y madurez financiera" de las sociedades filiales de El León de El Español Publicaciones, S.A. que "han incrementado su aportación a través de dividendos en más de 540.000 euros".

Un ejercicio, el de 2025, que vino muy marcado por la implantación y adaptación de la Inteligencia Artificial en todas las áreas de negocio, especialmente en la redacción de EL ESPAÑOL.

Salcedo ha explicado que se han buscado tres objetivos: "mejorar la calidad de la información, generar más ingresos y reducir costes" que permitan mejorar la gestión financiera de la compañía.

Un proceso del que alertó el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, el pasado verano en una carta abierta a la redacción. En ella expuso que este diario "se va a subir a la ola de la IA para que no nos pase por encima".

Por eso se va a facilitar a los lenguajes de la IA que utilicen nuestros contenidos para incrementar su aprendizaje; pero también "les pediremos que respeten y remuneren nuestros derechos de propiedad intelectual".

Para Ramírez estamos ante un nuevo reto para la prensa, similar a la llegada de Internet cuando el papel era el rey. De ahí que pida a la redacción "publicar menos, pero mejor. Porque la IA nos ayudará a buscar la verdad y a respetar la sintaxis".

Ante la necesidad de asumir este reto, el presidente ejecutivo y la vicepresidenta Cruz Sánchez de Lara llevaron a cabo a finales de 2025 la mayor reestructuración del grupo de gestión desde que se fundara la compañía.

Unos cambios que llevaron a la creación de una dirección general de Gestión con Fuensanta Salcedo al frente; otra dirección general de Negocio con Samary Fernández Feito como líder y otra dirección general de Producto que encabeza Daniel Muñoz.

Con todos estos desafíos por delante, Fuensanta Salcedo explicó también que la sociedad editora de este diario, El León de El Español Publicaciones, S.A. cerró el ejercicio 2025 con un beneficio 4,18 millones de euros antes de impuestos y un aumento del 12% respecto al año anterior.

Resultados antes de Impuestos de El Español.

El ebitda alcanzó los cinco millones de euros tras subir un 6% en términos interanuales, mientras que la cifra de negocios se situó en los 24,89 millones tras incrementarse un 14% respecto al 2025.

La directora general de negocio explicó que la cifra de negocio "ha crecido a lo largo de la historia de la compañía, lo que demuestra que tenemos un negocio capaz de mantener flujos de ingresos constantes en el tiempo".

Esa buena evolución es la que permite también transformar nuestro modelo de cara a futuro para incrementar y acelerar la estrategia de captación de suscripciones e incrementar aún más la calidad de nuestros contenidos.

Salcedo explicó que a cierre del ejercicio 2025 EL ESPAÑOL tenía 72.000 suscripciones activas tras conseguir 12.000 nuevos seguidores durante todo el ejercicio.

En lo que llevamos de año este diario ha logrado 11.000. Es decir, en los seis primeros meses de año este diario ha logrado las mismas suscripciones que consiguió en 2025.

Una evolución que para Pedro J. Ramírez permite asegurar que EL ESPAÑOL "llegará a nuestra próxima Junta de Accionistas en 2027 con 100.000 suscripciones".

Los suscriptores crecen en la misma medida en la que EL ESPAÑOL se mantiene en el liderazgo de la prensa en España.

Este diario fue líder en 2025 en diez de los doce meses, según datos de GfK DAM; pero también lo está siendo en este 2026. Es cierto que perdió la primera plaza en los primeros tres meses, pero durante abril y mayo EL ESPAÑOL ya fue el líder y todo apunta a que junio volverá a serlo.

Salcedo recordó también que EL ESPAÑOL es líder de Comscore, un medidor que recientemente ha incorporado a su medición la audiencia en redes sociales.

Según los datos de mayo, este diario logró 30,2 millones de usuarios únicos de audiencia digital. Supone reconocer que fue el número uno en redes sociales y también en audiencia directa a su página web a través de dispositivos móviles y ordenadores.

Un resultado que se debe a "la disciplina financiera", pero también al excelente trabajo de los 305 trabajadores que componen el Grupo EL ESPAÑOL fruto del crecimiento orgánico de las sociedades del grupo y de la nueva estructura laboral de las delegaciones de Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante cuyos trabajadores se subrogaron en El León de El Español Publicaciones, S.A.

Del total de empleados del Grupo EL ESPAÑOL, el 45% son mujeres, la mayor parte de ellas ocupando posiciones de mandos intermedios y puestos de dirección en la compañía.

Fuensanta Salcedo hizo también especial mención a una de las principales líneas de negocio de EL ESPAÑOL, la de eventos. Con citas como Wake Up Spain!, los distintos Observatorios sectoriales y "la primera Alfombra de la cultura y el liderazgo femenino que se celebró en la Alhambra de Granada en julio del año pasado".

Intervención de Pedro J. Ramírez en la Junta General de Accionistas 2026

Fue entonces cuando MAGAS organizó esta gala en colaboración con el ayuntamiento de Granada y el gigante de lujo internacional, LVMH, para dar cita a un centenar de mujeres y que sirvió para lanzar la decimotercera edición de Las Top 100 mujeres líderes.

La directora general de negocio destacó también otra nueva línea de negocio del Grupo EL ESPAÑOL, con la que se busca conseguir una mayor diversificación del negocio, la creación de Kravittal.

"Un proyecto dirigido a ayudar a profesionales a desarrollar su marca personal y presta servicios tan variados como la formación de directivos, representación de talento, creación de contenidos o formación para empresas".

Finalmente, Salcedo destacó que en lo que llevamos de ejercicio 2026 se está "cumpliendo el presupuesto a pesar de las grandes incertidumbres que nos rodean en el sector, en la evolución de la economía internacional y en la política española".

No estaremos de perfil

Ahí están las más de 25 exclusivas que este diario ha destapado y que han permitido "hilvanar los doscientos folios de la abrumadora condena dictada por unanimidad por el Tribunal Supremo contra Ábalos y Koldo", como ha destacado Pedro J. Ramírez.

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL se ha comprometido ante los accionistas del diario a "no ponerse de perfil" ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

A juicio de Pedro J. Ramírez, el presidente del Gobierno debería "presentar su dimisión, pero como no lo va a hacer a EL ESPAÑOL le tocará advertir con serenidad, con datos estadísticos, con argumentos empíricos que la alternativa a la regeneración democrática no será la mera continuidad de la repudiable situación actual".

Y lo hará pese al cerrojazo informativo al que el Ejecutivo somete a este diario; y pese a que se le 'castigue' sin publicidad institucional en lo que supone un "boicot" a nuestro proyecto.

Algo que se constató en el último Informe de Publicidad Institucional publicado por Moncloa. En él se puede ver cómo "en 2025 nos quedamos en el 0,4% frente al 17% destinado al grupo Prisa. Y en la primera mitad de 2026, imposible pero cierto, la inversión ministerial se ha reducido aún más: sólo 57.000 euros de los 156 millones presupuestados".