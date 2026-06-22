Las redes sociales perderán 1.500 millones en publicidad tras la prohibición de acceso a menores en Reino Unido

Las empresas tecnológicas critican la prohibición y alertan sobre el posible traslado de los adolescentes a plataformas alternativas no reguladas.

Se prevé que los servicios de streaming con publicidad, como Amazon, Disney+ y Netflix, se beneficien al captar a los anunciantes que buscan llegar a adolescentes.

Plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube perderán millones de usuarios jóvenes como segmento publicitario tras la entrada en vigor de la medida.

La prohibición del acceso de menores de 16 años a redes sociales en Reino Unido provocará una caída de 1.500 millones de euros en ingresos publicitarios para estas plataformas en 2027.

Las redes sociales dejarán de recibir unos 1.500 millones de euros en publicidad en el año 2027 después de que entre en vigor la prohibición del Gobierno de Reino Unido para que los menores de 16 años accedan a sus contenidos.

El departamento de análisis de eMarketer redujo hace unos días su previsión de gasto en publicidad digital en el Reino Unido para 2027 en 1.300 millones de libras (1.500 millones de euros), hasta los 17.000 millones (casi 20.000 millones de euros), tras evaluar el probable impacto de la prohibición.

eMarketer también pronostica que los servicios de televisión por streaming se beneficiarán de esta prohibición ya que los anunciantes intentarán llegar a grandes audiencias de adolescentes a través de sus canales.

El informe indica que tras la prohibición que comienza a principios de 2027, millones de menores de 16 años desaparecerán como segmento demográfico al que se dirige la publicidad en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube.

Según indica The Guardian, en los cuatro años transcurridos desde que Amazon, Disney+ y Netflix introdujeron la publicidad, el número de espectadores en el Reino Unido con suscripciones que incluyen anuncios ha alcanzado los 27 millones, un escenario cada vez más atractivo para las marcas.

Por otro lado, los anunciantes que se dirigen a los jóvenes llevan mucho tiempo teniendo que operar bajo estrictas regulaciones, que se remontan al menos a la prohibición de los anuncios de comida basura en televisión durante los programas infantiles y los programas de "especial interés" para menores de 16 años, introducida por el regulador de comunicaciones Ofcom en 2006.

A principios de este año, el organismo regulador de la publicidad del Reino Unido comenzó a tomar medidas contra los anuncios de comida basura en televisión antes de las nueve de la noche, y en la publicidad online de pago a cualquier hora del día.

Del mismo modo, desde hace una década no se permite que las vallas publicitarias y los carteles situados a menos de 100 metros de una escuela o un centro deportivo muestren mensajes relacionados con la comida basura.

Por su parte, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) Snapchat y YouTube, de Google, han criticado la prohibición, que va más allá de la introducida en Australia a principios de este año, argumentando que llevará a los adolescentes a plataformas alternativas no reguladas.

Con todo, la empresa de investigación de mercado eMarketer ha dicho que la publicidad digital se recuperará rápidamente a medida que las marcas se familiaricen con el nuevo panorama del marketing y las grandes empresas tecnológicas redoblen sus esfuerzos para dirigirse a los usuarios mayores de las redes sociales.