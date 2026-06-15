Fox comprará Roku por 19.000 millones de euros

Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, seguirá vinculado a la nueva empresa y se incorporará al consejo de administración de Fox tras la fusión.

La operación busca fortalecer el perfil de crecimiento de Fox, acelerar su estrategia digital y lograr sinergias de costes de unos 400 millones de dólares anuales.

Tras la fusión, los accionistas de Fox poseerán el 73% de la nueva compañía y los de Roku el 27%, con cierre previsto para el primer semestre de 2027.

Fox Corporation adquirirá Roku por 22.000 millones de dólares (19.010 millones de euros), pagando 160 dólares por acción, en una operación aprobada por unanimidad.

Fox Corporation ha llegado a un acuerdo para adquirir la plataforma de streaming y servicios Roku por unos 22.000 millones de dólares (19.010 millones de euros), según han informado las empresas este lunes.

En concreto, Fox pagará 160 dólares por cada acción de Roku, lo que representa una prima de más del 11% respecto del precio marcado al cierre del pasado viernes, incluyendo el abono en metálico de 96 dólares y la entrega de 0,9693 acciones ordinarias de Clase A de Fox.

De este modo, tras el cierre de la operación, que se anticipa para el primer semestre del año 2027, se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la compañía resultante y los accionistas de Roku, aproximadamente el 27%.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que fortalezca el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox.

También acelera su estrategia digital e incrementando el flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo posterior al cierre, con sinergias de costes recurrentes de aproximadamente 400 millones de dólares (346 millones de euros), con un potencial de aumento de ingresos adicional.

"Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década", ha comentado Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation.

Y ha añadido que esta combinación transformará el alcance de la compañía hacia verticales de alto crecimiento y generará un cambio radical en su perfil de crecimiento general.

Revisión estratégica

De su lado, Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, considera que la fusión con Fox representa una oportunidad extraordinaria para acelerar la visión de Roku, crecer más rápido e innovar con mayor agresividad para los espectadores, socios y anunciantes.

"Por ello, nuestro consejo de administración determinó por unanimidad, tras concluir su proceso de revisión estratégica, que esta transacción ofrece una prima significativa para los accionistas de Roku, a la vez que les brinda la oportunidad de participar en el prometedor futuro de la compañía resultante", añadió.

Fox prevé financiar la parte en efectivo de la transacción con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible.

En este sentido, ha obtenido 12.000 millones de dólares (10.370 millones de euros) de financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding.

Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, seguirá vinculado a la empresa combinada tras la fusión y pasará a formar parte del consejo de administración de Fox cuando se complete la operación.