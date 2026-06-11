José Luis Sastre será el nuevo presentador de 'Hora 25' de la Ser sustituyendo a Aimar Bretos

El relevo se produce en medio de incertidumbre y falta de planificación en la emisora, con dudas sobre el equipo y la línea editorial para la próxima temporada.

La confirmación de su nombramiento se ha retrasado debido a la necesidad de cerrar detalles sobre el futuro del programa con la dirección de la Ser.

Sastre era hasta ahora el número dos de Àngels Barceló y su sustituto habitual en verano, además de haber sido candidato para otros programas de la cadena.

José Luis Sastre será el nuevo director y presentador de 'Hora 25' en la Cadena Ser a partir del 31 de agosto, sustituyendo a Aimar Bretos.

José Luis Sastre será finalmente el director y presentador de Hora 25 a partir de la próxima temporada que comienza el 31 de agosto. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia el anuncio se hará oficial próximamente.

Con este nombramiento, Sastre se suma a Aimar Bretos que fue confirmado el 28 de mayo como voz de Hoy por Hoy en sustitución de Àngels Barceló. Ajustadas las piezas ahora toca preparar la próxima temporada en medio de las críticas de la redacción por el retraso en la planificación.

Sastre era hasta ahora el número dos de Àngels Barceló y su sustituto la época estival. Incluso era la segunda opción para Hoy por Hoy si es que Aimar Bretos finalmente no terminaba aceptando la oferta de la Cadena Ser.

Sastre fue el principal candidato para sucederle en Hora 25 desde el comienzo, pero la confirmación de su designación ha tardado porque tenía que cerrar flecos con la cadena sobre el futuro del programa.

Su cercanía a Àngels Barceló no jugó en su contra, pero retrasó lo que en principio era un nombramiento aprobado por la CEO de Prisa Media, Pilar Gil; el director general de la Ser, Jaume Serra; y el director de contenidos, Fran Llorente.

Aunque este nombramiento no tranquiliza a la redacción. Este diario ha contado el desgobierno que reina ahora mismo en la cadena y que tiene la planificación del verano en el aire y el futuro de la parrilla de septiembre en la más absoluta interrogante.

Y no hablamos de falta de comunicación y opacidad con la plantilla -que también- sino de que efectivamente porque el director general, Jaume Serra, y el director editorial, Fran Llorente, no están tomando decisiones.

Las fuentes consultadas por este diario indican que ninguno de los dos directivos asume responsabilidades por esta parálisis y sólo se limitan a esquivar culpas y responsabilizar a la alta dirección.

La principal incógnita -y la más inmediata- es saber qué pasará en verano en la Ser. Cuando falta un mes para que empiece la temporada estival el programa insignia de la cadena, Hoy por Hoy, no tiene ni presentador, ni tertulianos, ni colaboradores.

Con el nombramiento de Sastre, se confirma lo que no sabía la redacción, es decir que el periodista no hará el verano como en los últimos años, lo que no hace más que alimentar las interrogantes.

Ahora mismo los equipos de redacción y los de los programas al completo tienen sus vacaciones en el aire porque no saben ni qué turno ni en qué programa van a estar.

Esto nos lleva a la segunda gran incógnita. ¿Qué va a pasar a partir de septiembre?. Al respecto solo se sabe que Aimar Bretos se ha marchado ya de Hora 25 para que pueda pensar en el futuro de Hoy por Hoy. Una cesión que no se tuvo cuando Àngels Barceló pasó de las noches a las mañanas.

Esto ha dejado una parrilla con hasta tres presentadores en Hora 25 (y ninguno de ellos es Bretos) con Pablo Tallón cogiendo las riendas en los últimos días.

Cambios en los equipos

Ahora Sastre deberá centrarse en preparar el programa de la próxima temporada, pero el problema es el mismo: todo va con un gran retraso lo que deja muchas dudas respecto de qué harán y dónde estarán los equipos a partir del curso que empieza el 31 de agosto.

Otra de las dudas es saber de qué calado será la limpia de colaboradores que habrá respecto al equipo que tenía Àngels Barceló y el propio Bretos en Hora 25. Aunque se espera que no sean pocos los cambios.

Pero es que tampoco se ha transmitido a la plantilla cuál es el futuro o las líneas maestras que se quieren seguir a partir de ahora. Nadie sabe si -como se ha rumoreado- habrá ajustes en la línea editorial, cambios de colaboradores o movimientos de mayor calado.