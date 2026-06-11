Desgobierno en la SER: la planificación del verano sigue en el aire y hay silencio absoluto sobre la nueva temporada

Se esperan cambios en el equipo de colaboradores y posibles ajustes en la línea editorial, aunque la plantilla desconoce los detalles y las decisiones aún no se han comunicado.

El secretismo y la falta de comunicación de la dirección han aumentado el malestar y la desconfianza en la redacción, especialmente tras la salida de Àngels Barceló.

La planificación del verano y el futuro de la parrilla de septiembre en la Ser permanecen sin definir, generando incertidumbre entre los trabajadores.

Aimar Bretos será el nuevo director y presentador de 'Hoy por Hoy' a partir del 31 de agosto, siendo la única certeza en la plantilla de la Cadena Ser.

Aimar Bretos será el director y presentador de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto cuando comience la nueva temporada radiofónica. Ésta es la única certeza que ahora mismo tiene la plantilla de Cadena Ser para el próximo curso.

Es además el mejor ejemplo del desgobierno que reina ahora mismo en la cadena y que tiene la planificación del verano en el aire y el futuro de la parrilla de septiembre en la más absoluta interrogante, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Y no hablamos de falta de comunicación y opacidad con la plantilla -que también- sino de que efectivamente porque el director general, Jaume Serra, y el director editorial, Fran Llorente, no están tomando decisiones.

Las fuentes consultadas por este diario indican que ninguno de los dos directivos asume responsabilidades por esta parálisis y sólo se limitan a esquivar culpas y responsabilizar a la alta dirección.

Y es que la principal incógnita -y la más inmediata- es qué pasará en verano en la Ser. Cuando falta un mes para que empiece la temporada estival el programa insignia de la cadena, Hoy por Hoy, no tiene ni presentador, ni tertulianos, ni colaboradores.

Lo único que se ha filtrado extraoficialmente a la plantilla es que José Luis Sastre, número dos de Àngels Barceló, no hará el verano como en los últimos años, lo que no hace más que alimentar las dudas.

La primera es que, casi a mediados de junio, nadie sabe si tendrá que trabajar en verano, algo que hace que buena parte de la plantilla no pueda planificar su periodo estival.

Ahora mismo los equipos de redacción y los de los programas al completo tienen sus vacaciones en el aire porque no saben ni qué turno ni en qué programa van a estar.

Y esto nos lleva a la segunda gran incógnita. ¿Qué va a pasar a partir de septiembre?. Al respecto solo se sabe que Aimar Bretos se ha marchado ya de Hora 25 para que pueda pensar en el futuro de Hoy por Hoy. Una cesión que no se tuvo cuando Àngels Barceló pasó de las noches a las mañanas.

Esto ha dejado una parrilla con hasta tres presentadores en Hora 25 (y ninguno de ellos es Bretos) con Pablo Tallón cogiendo las riendas en los últimos días. Y lo que es peor nadie: sabe quién cogerá el programa el nuevo curso.

En principio, todas las fichas apuntaban a José Luis Sastre ya que era la segunda opción para asumir Hoy por Hoy si Aimar Bretos rechazaba la propuesta de la dirección.

Pero el retraso del anuncio de su nombramiento -han pasado casi quince días de que se designó a Bretos- siembra dudas en la redacción respecto de la decisión definitiva.

Por otro lado, en el caso de Hoy por Hoy -y de cara al comienzo de la temporada- nadie tampoco sabe cuándo volverá Aimar Bretos para organizarlo todo y comenzar a preparar a sus equipos.

Salida de Àngels Barceló

Otra de las dudas es saber de qué calado será la limpia de colaboradores que habrá respecto al equipo que tenía Àngels Barceló. Aunque se espera que no sean pocos los cambios.

En todo caso, el descontento en la redacción sigue siendo elevado por el secretismo de los directivos y la escasa comunicación respecto de los cambios que se han producido en los últimos meses.

Ya lo vivieron con la salida de Àngels Barceló que conocieron oficialmente gracias al comunicado del 22 de mayo en el que se anunciaba que la periodista ya no seguiría al frente de Hoy por Hoy. Aunque para entonces la noticia ya se había publicado en la mayoría de los medios españoles.

Lo mismo pasó con el nombramiento de Aimar Bretos como su sucesor. Una información que conocieron por el comunicado oficial enviado el 28 de mayo al mismo tiempo que el movimiento se anunciaba en antena.

Opacidad con la plantilla

Las fuentes consultadas indican que todavía nadie ha explicado con claridad la salida de Barceló. Un tema muy delicado y que se produjo después de semanas de enfrentamiento de la presentadora con Fran Llorente por el control editorial de Hoy por Hoy.

Pero es que tampoco se ha transmitido a la plantilla cuál es el futuro o las líneas maestras que se quieren seguir a partir de ahora. Nadie sabe si -como se ha rumoreado- habrá ajustes en la línea editorial, cambios de colaboradores o movimientos de mayor calado.

En medio de todo comienzan a planear los rumores de posibles salidas, ajustes de equipos y de cambios en el equipo audiovisual a cargo de Miriam Hernanz, directora del departamento. En definitiva, el malestar en la redacción es generalizado y no parece que haya voluntad de aplacarlo en la dirección de la cadena.