Barceló se despide de la Ser: "Soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha"

Aimar Bretos será su sucesor en 'Hoy por Hoy', en un contexto de acusaciones de giro conservador en la línea editorial de la cadena.

Barceló deja la emisora sin un nuevo destino profesional y destaca la complicidad con sus oyentes y el trabajo de su equipo.

La salida de Barceló se produce tras discrepancias con el director de contenidos, Fran Llorente, por el control editorial del programa.

Àngels Barceló se despide de Cadena Ser tras siete años al frente de 'Hoy por Hoy' y 21 años en la emisora.

Àngels Barceló se ha despedido por sorpresa de Cadena Ser. La presentadora ha anunciado este jueves en antena y sin previo aviso, que se acaba su temporada en Hoy por Hoy. Para siempre.

Además ha dicho que ahora se dedicará a descansar, por lo que se entiende que por ahora no tiene nuevo destino profesional. Una despedida con el estudio lleno por todo su equipo y por buena parte de la redacción arropándola por el cristal del control.

Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con la emisora para acabar la temporada prematuramente y tras renunciar a firmar su contrato de renovación hace dos semanas. Todo por discrepancias en el control de Hoy por Hoy con el director de contenidos, Fran Llorente.

Y no ha sido una despedida al uso. En un claro mensaje a la emisora indicó sin titubear: "Yo soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha".

Precisamente toda la polémica que ha rodeado su salida después de siete años dirigiendo Hoy por Hoy (y 21 años en la cadena) se ha producido en medio de acusaciones a la Ser por realizar un giro conservador en el que no encajaba la periodista catalana.

Pero es que además es un mensaje claro para su sucesor, Aimar Bretos, que tomará el testigo del programa a partir del 31 de agosto en el comienzo de la nueva temporada. Un presentador que también se le ha señalado por estar más lejos de la izquierda que Barceló.

Àngels Barceló ha hecho una despedida política -el mensaje de la izquierda versus derecha lo repitió hasta dos veces en su corta alocución de solo un par de minutos-, pero también reivindicó sus audiencias.

"Nos vamos con datos históricos, pero también con la complicidad de los oyentes. Sin ellos no hubiésemos hecho lo que hemos hecho. Ellos nos han dado la fuerza y nos han dicho qué hacer y dónde hacerlo", ha indicado haciendo un guiño a sus oyentes.

Y continuó indicando "hemos tenido el compromiso de contarles la verdad, ser rigurosos, pero también haciéndoles pasar muy buenos ratos y hacerles sonreír. Hemos sido cómplices a través del transistor".

"Pero ahora termina una etapa y comienza otra. Aunque quiero decir que no hubiésemos llegado hasta aquí sin este equipo. Hay que querer mucho su trabajo para llegar pronto de madrugada y ponerse a trabajar con todas las ganas del mundo. Esto solo se consigue si la gente se quiere y se respeta", completó agradeciendo a su equipo.

Y concluyó sin dar pistas sobre su futuro. Sed muy felices, yo les aseguro que seré muy feliz y, de momento, me toca poner los pies en remojo y descansar. Que os vaya muy bien (dijo dirigiéndose a su equipo) y que a los oyentes les vaya muy bien también".

El pasado 22 de mayo Àngels Barceló decidió oficialmente no renovar su contrato para la próxima temporada con la Cadena Ser y lo comunicó a Jaume Serra, director general de la cadena.

Se ponía fin así a varios días de intensas negociaciones en las que la hasta ahora directora de Hoy por Hoy pidió libertad editorial ante los intentos del director de contenidos, Fran Llorente, de tener más control en los principales programas de la emisora.

Discrepancias con Llorente

Llorente puso sobre la mesa importantes cambios para la nueva temporada de la Cadena Ser que pasaban básicamente por tener más supervisión editorial de los grandes formatos. Esto implicaba cambiar tertulianos e incidir en la línea de cada espacio.

Una situación que Barceló rechazó frontalmente y que le impulsó a pedir a la emisora que se respetara su libertad editorial. Algo que finalmente la cadena de grupo Prisa no quiso aceptar.

Como ya había adelantado este diario, la guerra entre los dos era ya irreconciliable y la única manera de resolverla era con que uno de los dos abandonara la cadena. Finalmente, fue Barceló la que no ha renovado y se marcha de la Ser. Y este jueves lo ha hecho de manera definitiva, más de un mes antes del fin de la temporada.