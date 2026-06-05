Leire Díez anotó en su agenda que el plan de Óscar López era que "Telefónica comprara Prisa y Contreras fuera presidente"

Las claves

Las claves Generado con IA Leire Díez registró en su agenda que el plan de Óscar López era que Telefónica comprara Prisa y que Contreras asumiera la presidencia. Las anotaciones revelan el seguimiento de Leire Díez a las luchas internas y la influencia del Gobierno en el control de Prisa. Óscar López, actual ministro de Digitalización, habría presionado a Vivendi para que vendiera su participación en Prisa, involucrando también a Telefónica. Las agendas recogen intentos de accionistas afines al Gobierno para desplazar a Joseph Oughourlian de la presidencia de Prisa.

Las agendas de Leire Díez contenidas en el sumario de caso 'cloacas' que investiga la Audiencia Nacional demuestran que la conocida como 'fontanera' al menos conocía al detalle los movimientos y las guerras internas que se vienen sucediendo en los últimos años por el control del grupo Prisa.

La información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) hay al menos tres anotaciones distintas en las que relata pormenorizadamente la relación de control de Moncloa en el grupo de comunicación editor de El País y Cadena Ser.

Y una de estas anotaciones es particularmente llamativa. En ella Leire escribió que "la idea era que Telefónica comprara Prisa y Contreras fuera presidente".

Se refiere a los movimientos del Gobierno, liderados por el actual ministro de Digitalización, Óscar López, para tomar el control definitivo de la compañía.

Todo ello en el marco de la guerra en la que accionistas de Prisa, cercanos a Contreras y a Moncloa, que intentaron desbancar de la presidencia a Joseph Oughourlian.

"Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. (en referencia presuntamente a Pedro Sánchez): la línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph. Desde la llegada de Contreras (como director editorial) las cosas han cambiado. El protagonismo lo tiene Óscar López y Contreras".

Y continúa indicando: "La idea es que Telefónica compre Prisa y que la presidencia la asuma Contreras".

Acto seguido escribe que el "argumento de Óscar López es que Joseph venda a Vivendi (dueño del 11,5% del grupo) ante un cambio de Gobierno", indica la anotación.

Y prosigue con otras notas sueltas que se refieren al "protagonismo de Contreras en el plan mediático, pero no en el empresarial" o que Vivendi y Carlos Slim están en Prisa "por él", supuestamente en referencia a Oughourlian.

También anota que en el entorno de Diego Prieto, uno de los tres grandes accionistas rebeldes con Adolfo Utor y Andrés Varela, "está en el entorno de Pepe Blanco". Y remata destacando la "figura de Óscar López, posicionándose post 'pedrismo'".

Posteriormente hay otra página dedicada al presidente de Prisa fechada el 27 de enero de 2025, un mes antes del asalto formal de los accionistas apoyados por Moncloa.

En ella indica tres puntos: el primero referido a Indra en el que anota que "se le obliga a comprar Hispasat a Indra y él se va (Oughourlian) porque vende su parte". Sin embargo, el empresario todavía no se desprende de su participación.

En el segundo punto se refiere a Prisa e indica que "si siguen presionando porque Contreras asuma su posición no se va a quedar tranquilo y si no compran las acciones por el valor que ha pedido va a dar la batalla".

Y remata la frase con un "Esto lo apoya Óscar López". Por entonces, el franco-armenio ya sospechaba los movimientos para desalojarle y compra su 29% de Prisa.

Un mes después de estas anotaciones Óscar López, ministro de Transformación Digital, se habría reunido en París con el CEO de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para presionarle y forzar así que su grupo venda la participación del 11% que ostenta en el Grupo Prisa.

Un encuentro que fue sido desvelado por el semanario francés Le Point, y en el que también habría participado el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

La cita se habría producido el 12 de febrero de 2025 en París, tras la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial celebrada en la ciudad gala. Aunque otras fuentes la enmarcan el día 11, cuando se clausuró el encuentro.