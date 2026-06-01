El hijo de Javier Tebas, nuevo dueño de InfoVaticana, el portal ultra y católico que agitó las acusaciones contra León XIV

El control de InfoVaticana refuerza la influencia del clan Tebas en el ámbito mediático y religioso, en un contexto de creciente debate sobre el liderazgo del nuevo Papa en España.

Tebas Llanas, empresario y abogado ligado a la derecha católica, gestionará el portal a través de Ediciones Infovaticana SL y un administrador de confianza, Juan-Luis Gutiérrez Rodríguez.

La compra se produce tras el cónclave de 2025 que eligió como Papa a Robert Francis Prevost (León XIV), sobre quien InfoVaticana había publicado informaciones críticas por su gestión en Chiclayo.

Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, ha adquirido InfoVaticana, portal influyente del catolicismo conservador español, anteriormente en manos de Gabriel Ariza Rossy.

Mientras el mundo católico español ultima los preparativos para la próxima visita de León XIV a España, uno de los portales más activos contra el nuevo Papa ha cambiado de manos en silencio.

InfoVaticana, medio de referencia del catolicismo conservador español, ha pasado a la órbita de Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por EL ESPAÑOL, Tebas Llanas compró el portal a Gabriel Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza, fundador de Intereconomía y una de las figuras históricas del ecosistema mediático conservador español.

La operación se cerró justo después del cónclave de 2025, en el que los cardenales eligieron como Papa al estadounidense Robert Francis Prevost, que adoptó el nombre de León XIV.

Precisamente, InfoVaticana había publicado en los meses anteriores varias informaciones muy críticas con Prevost por su gestión de un caso de abusos sexuales durante su etapa como obispo de Chiclayo, en Perú.

Batalla vaticana

InfoVaticana no es un medio masivo, pero sí un portal influyente en un nicho especialmente sensible: clero conservador, laicos católicos militantes, cuadros de la derecha cultural y lectores atentos a las luchas internas de la Iglesia.

El portal se convirtió en los últimos años en una plataforma de vigilancia permanente sobre el pontificado de Francisco y, posteriormente, sobre los primeros movimientos de León XIV.

Su línea editorial combina defensa del catolicismo doctrinal, crítica al progresismo eclesial y cobertura agresiva de los casos de abusos dentro de la Iglesia.

La compra por parte de Tebas Llanas sitúa ahora ese activo mediático dentro del perímetro de un clan familiar que ya se mueve en el derecho, el deporte, los medios, la tauromaquia y las redes de la derecha católica española.

De los Ariza al clan Tebas

El vendedor, Gabriel Ariza Rossy, administraba hasta ahora InfoVaticana desde el entorno del grupo familiar Ariza.

Su padre, Julio Ariza, levantó Intereconomía como una de las marcas mediáticas de la derecha católica y conservadora española.

La operación supone así el traspaso de un activo ideológico entre dos sagas con presencia en el mismo espacio cultural: los Ariza, vinculados a Intereconomía e InfoVaticana, y los Tebas, cuyo apellido remite públicamente a LaLiga, pero que en los últimos años ha ampliado su radio de acción hacia negocios legales, audiovisuales, taurinos y mediáticos.

Tebas Llanas no aparece formalmente como administrador de la nueva sociedad editora del portal.

El control operativo se ha articulado a través de Ediciones Infovaticana SL, sociedad creada para gestionar la cabecera, cuyo administrador único es Juan-Luis Gutiérrez Rodríguez.

El hombre de confianza

Gutiérrez Rodríguez es un nombre conocido en el ecosistema empresarial del clan Tebas. Figura en varias sociedades relacionadas con negocios audiovisuales, deportivos o de entretenimiento vinculados al entorno de Javier Tebas Llanas.

Fuentes próximas a la operación lo describen como un administrador interpuesto y persona de confianza utilizada en distintos negocios del clan familiar.

Su presencia al frente de Ediciones Infovaticana permitió culminar la operación sin que Tebas Llanas apareciera en primera línea de la sociedad editora.

El aviso legal del propio portal identifica actualmente a Ediciones Infovaticana SL como titular de InfoVaticana.

La antigua sociedad, Infovaticana SL, queda como pieza de continuidad en la estructura mercantil, mientras que la gestión efectiva del medio se desplaza hacia la nueva editora.

El doble papel de Tebas Llanas

La operación tiene además una derivada especialmente delicada. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que Javier Tebas Llanas también ejerce como abogado de Ana María Quispe, una de las denunciantes del caso de abusos sexuales de Chiclayo.

Chiclayo no es una diócesis cualquiera. Fue la diócesis peruana que dirigió Robert Prevost antes de ser llamado a Roma y, finalmente, elegido Papa.

Esa relación entre Tebas Llanas y las denunciantes ya ha aflorado públicamente en el propio portal. InfoVaticana ha identificado a Javier Tebas Llanas como abogado responsable en escritos remitidos a Roma por las víctimas del caso.

La coincidencia plantea una cuestión incómoda: el propietario efectivo del medio, según las fuentes consultadas, habría asumido también la defensa jurídica de una de las partes que protagonizan una de las principales líneas informativas del propio portal.

Acusaciones contra Prevost

InfoVaticana publicó antes del cónclave varias informaciones sobre un presunto encubrimiento de abusos sexuales durante la etapa de Prevost como obispo de Chiclayo.

El portal recogió acusaciones contra el entonces cardenal y también publicó respuestas de la diócesis peruana.

En abril de 2025, pocos días antes del cónclave, el medio llegó a plantear que la gestión de Prevost en Chiclayo podía lastrar sus opciones para convertirse en Papa.

Tras la elección de León XIV el portal revisó parte de su cobertura sobre Prevost y el caso Chiclayo, retirando o reordenando contenidos que habían alimentado la tesis de un supuesto encubrimiento.

En abierto, sin embargo, todavía permanecen piezas que muestran cómo InfoVaticana siguió trabajando ese relato antes y después de la fumata blanca.

Católico y ultraconservador

Javier Tebas Llanas es abogado, politólogo y empresario. Desde 2024 administra el despacho familiar Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario.

También ha aparecido vinculado a Libertad Digital, al Club de Fútbol Fuenlabrada y a Tauro Broadcast, sociedad dedicada a contenidos taurinos.

Su perfil público combina tres mundos: derecho, medios y batalla cultural. Tebas Llanas no se presenta solo como empresario. También ha cultivado una voz política e intelectual de marcado tono católico ultraconservador.

En su blog personal, Cuartillas a boli, defiende una visión antiliberal, tradicionalista y orgánica de la sociedad.

En uno de sus textos sostiene que las grandes instituciones humanas de identidad son "la familia y la nación". En otro, carga contra la concepción liberal del hombre y contra lo que considera la disolución posmoderna de los vínculos comunitarios.

Su cuenta de X sigue la misma línea: referencias al cristianismo político, símbolos históricos como el crismón, defensa de la tradición católica y crítica frontal al progresismo cultural.

ISSEP y la derecha católica

Tebas Llanas también figura en la órbita de ISSEP Madrid, la escuela de formación política impulsada en España siguiendo el modelo de la institución fundada en Francia por Marion Maréchal Le Pen.

En ese espacio han coincidido nombres relevantes de la derecha cultural española, entre ellos Gabriel Ariza y Francisco Méndez Monasterio, asesor histórico de Vox y uno de los principales arquitectos intelectuales del partido en sus primeros años.

La relación entre Tebas Llanas y Ariza no nace, por tanto, sólo de la compraventa de InfoVaticana. Ambos se mueven desde hace años en redes comunes de formación, medios y activismo católico-conservador.

León XIV, durante un acto en el Vaticano. Remo Casilli Reuters

Fuenlabrada, toros y medios

El hijo del presidente de LaLiga también fue secretario del consejo del CF Fuenlabrada, club que estuvo en el centro de una fuerte polémica durante la pandemia por el llamado caso Fuenlabrada.

Su presencia en el club generó críticas por el evidente vínculo familiar con el máximo dirigente de LaLiga.

A esa actividad se suma su participación en el negocio taurino a través de Tauro Broadcast, sociedad vinculada a retransmisiones y contenidos del mundo de los toros.

Con InfoVaticana, Tebas Llanas añade una pieza distinta: un medio con influencia doctrinal y política en el catolicismo conservador español e internacional.

Un activo estratégico

La próxima visita de León XIV a España ha activado a diócesis, movimientos católicos, asociaciones laicales, medios religiosos y organizaciones conservadoras.

En ese contexto, controlar InfoVaticana supone disponer de una herramienta de intervención en uno de los debates más delicados de la Iglesia española: la recepción del nuevo Papa por parte del mundo católico conservador.

Para Tebas Llanas, la compra del portal representa un salto cualitativo: no se trata sólo de participar en círculos ideológicos o de escribir textos doctrinales en un blog personal.

Se trata de controlar un medio con capacidad para marcar agenda en el interior del catolicismo español.

Para los Ariza, la venta supone desprenderse de un activo que durante años les dio entrada en la conversación vaticana.

Para el clan Tebas, en cambio, abre una nueva vía de influencia: el cruce entre derecho canónico, casos de abusos, redes conservadoras y medios religiosos.

El resultado es una operación discreta, articulada mediante sociedades y administradores de confianza, que coloca a Javier Tebas Llanas en el centro de tres mundos que hasta ahora transitaba en paralelo: los negocios familiares, la derecha mediática y la guerra cultural.