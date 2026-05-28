Aimar Bretos sustituirá a Àngels Barceló en 'Hoy por hoy' de Cadena Ser a partir de la próxima temporada

Bretos, hasta ahora conductor de 'Hora 25', pasará de las noches a las mañanas para liderar el espacio más escuchado de la radio española.

Aimar Bretos será el nuevo presentador de 'Hoy por hoy' en Cadena Ser a partir de la próxima temporada.

Aimar Bretos presentará 'Hoy por hoy' de Cadena Ser a partir de la próxima temporada, en sustitución de Àngels Barceló, según ha informado la cadena este jueves.

La información, que ya había sido adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL-Invertia hace una semana, supone un cambio natural en la emisora del grupo Prisa.

Es así como el hasta ahora presentador de Hora 25 cambiará las noches por las mañanas para asumir el prime time de Cadena Ser, el programa informativo más escuchado de las ondas españolas.

Noticia en actualización

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