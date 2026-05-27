Publicit cierra una ronda de financiación de 700.000 euros para transformar la compra de publicidad global

La empresa busca democratizar el acceso a la compra de publicidad global, permitiendo que pymes y medianas empresas accedan a las mismas herramientas que las grandes marcas.

En la ronda han participado Aticco Labs y reconocidos business angels del sector empresarial y tecnológico español.

Publicit ha desarrollado una infraestructura de autoservicio que permite a anunciantes lanzar campañas en todos los canales y espacios publicitarios del mundo de forma programática y directa.

La startup barcelonesa Publicit ha cerrado una ronda de financiación de 700.000 euros, coliderada por BStartup Banco Sabadell y Successful Fund.

La startup barcelonesa Publicit ha cerrado una ronda de financiación inicial de 700.000 euros coliderada por BStartup Banco Sabadell y Successful Fund, según ha informado este miércoles.

La empresa ha desarrollado la primera infraestructura de autoservicio dirigida al long tail de anunciantes que permite lanzar campañas con todos los canales, en cualquier espacio publicitario del mundo de manera programática y directa.

En la operación también han participado Aticco Labs y business angels entre los que destacan Juanjo Mostazo (Fundador de Homa Games), Teresa López (CEO y fundadora de LOVE TV), Francesc Riverola (Founder de FXStreet), David Tomás (Founder de Cyberclick), Josep Tribó (Founder de Illumin), Albert Grimaldo (Founder de El Tribut), Tomaso Cremonessi y Aratz Degoicoechea, entre otros referentes del ecosistema empresarial y tecnológico español.

La compañía está liderada por Gabriel García Asensio, ingeniero ex CERN especializado en inferencia de redes neuronales a baja latencia; Andrés Buendía, ex Seedtag y ex Nacional.cat con un perfil híbrido entre producto y negocio en AdTech; y Jordi Orteu, ex Deel, con trayectoria en go-to-market y desarrollo de negocio en el segmento SMB a nivel europeo.

"Los tres fundadores abordan uno de los cuellos de botella estructurales de la industria: la imposibilidad de los anunciantes de acceder de forma autónoma a espacios publicitarios más allá de Google y Meta", detalla la compañía.

Diversificar hacia la televisión en streaming (CTV), publicidad exterior, audio digital o prensa local sigue exigiendo negociaciones manuales y contratos físicos, un proceso diseñado para grandes presupuestos y agencias que deja fuera a la inmensa mayoría de pymes y medianas empresas. "Publicit nace para romper esta barrera: dar a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, acceso directo a los mismos canales y herramientas que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes marcas", añade.