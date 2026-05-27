La nueva cadena de TDT de los rebeldes de Prisa se centrará en la actualidad y buscará acuerdos con socios como CNN

Se estudian fichajes de presentadores de perfil progresista, como Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló, aunque aún no hay contratos cerrados.

La cadena apostará por una oferta híbrida de información, entretenimiento y presencia digital, buscando atraer a un público masivo y anunciantes en un mercado dominado por grandes grupos.

Los responsables del canal están cerrando acuerdos industriales y de producción, con Mediapro y Pulsa como socios clave para contenidos y gestión publicitaria.

La nueva cadena de TDT impulsada por accionistas rebeldes de Prisa priorizará la actualidad y busca acuerdos con grandes socios internacionales como CNN y ESPN.

La nueva cadena de televisión digital terrestre (TDT) que el Gobierno adjudicó el martes ha comenzado una carrera a marchas forzadas para comenzar sus emisiones a finales de noviembre, como exige el pliego del concurso adjudicado.

Esto supone que los socios del proyecto -los accionistas de Prisa, Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor y Diego Prieto, más el inversor argentino, José Luis Manzano- deben comenzar a cerrar flecos importantes como decidir el nombre, la identidad corporativa y la parrilla de la cadena.

La matriz del canal, Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL, está participada a partes iguales por cuatro sociedades de las que sus principales representantes son Varela, Utor, Prieto y Manzano.

En este sentido, una de las prioridades del equipo directivo de SIETE -que ya tiene Luis Morales como production manager- es cerrar acuerdos industriales con grandes partners del mundo audiovisual.

"Ninguna vía está descartada y ninguna alianza será ignorada. La apertura de miras será el vector principal que impulsará la aventura", han apuntado a este diario desde la nueva cadena.

Esta lista tiene dos nombres señalados: CNN y ESPN, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia. En el caso de la cadena de noticias internacional, se han producido contactos en el pasado, pero todo se paralizó a la espera de la concesión que ya se produjo este martes.

Las fuentes consultadas por este diario indican que por ahora no hay nada abierto, pero que el objetivo es cerrar pactos que les permitan utilizar la potencia informativa de cadenas como CNN para dar soporte a la parrilla.

Originalmente, una de las ideas era utilizar el nombre de CNN incluso para designar a la cadena, pero las fuentes consultadas indican que ahora mismo no hay ninguna conversación en este sentido.

Eso sí, no esconden que cerrar un acuerdo con CNN sería un buen espaldarazo para la cadena, que tendrá un perfil eminentemente de actualidad.

Con la cadena internacional se pondrá en marcha alguna pincelada, pero sin informativos formales. Con programas de actualidad muy al estilo de lo que hace Televisión Española.

Pero la cadena no estará centrada exclusivamente en información. Por ello son importantes otros acuerdos como el que podría cerrarse con ESPN, la cadena de deportes estadounidense con mayor presencia en Latinoamérica.

Presencia digital

Esto da cuenta del carácter que tendrá la TDT: actualidad, pero también con contenidos generalistas buscando un público masivo y audiencias "lo más elevadas posibles". Y es aquí donde están las puertas abiertas a cualquier acuerdo con alguna gran major internacional.

La cadena necesita poner sobre la mesa una oferta comercial lo suficientemente atractiva para atraer anunciantes en un mercado dominado por Atresmedia y Mediaset, pero en el que las pequeñas cadenas han logrado hacerse un espacio con inversiones más reducidas y gastos acotados.

En este sentido, la TDT apostará también por el mundo digital, "el territorio base desde el que se difundirán todo tipo de contenidos a través de todas las ventanas disponibles", dijo la cadena en su primera nota de prensa difundida tras su concesión.

Respecto del resto de flecos, también toca trabajar en otras vías como la resolución del apartado técnico y la parrilla. En el primero de los casos todo pasa por firmar contratos de producción y publicitarios.

Gestión publicitaria

La información que maneja este diario es que el acuerdo de producción con Mediapro está bastante avanzado. En este punto será clave el nuevo production manager, Luis Morales, que trabajó 21 años en este grupo audiovisual antes de recalar hace dos meses en la The Pool de Andrés Varela Entrecanales.

El otro acuerdo que debería cerrarse pronto es con Pulsa, la gestora de publicidad de las pequeñas cadenas de TDT que ha logrado rentabilizar las frecuencias que está fuera de los grandes como Atresmedia y Mediaset.

No obstante, otras fuentes indican que el editor de Telecinco podría mover ficha como parte de su plan para aglutinar pequeñas cadenas de TDT para engordar su portfolio publicitario.

Por otro lado, en cuanto a los fichajes de estrellas para sus programas de actualidad, la situación es más compleja porque muchos contratos se avanzaron, pero no se pudieron cerrar hasta tener la adjudicación.

Presentadores de la cadena

Esto supone que ahora haya que sentarse a hablar de nuevo con mucha gente y que las condiciones personales y contractuales de muchos han cambiado en los últimos meses.

En todo caso, hablamos de presentadores y tertulianos de un perfil progresista. Incluso se ha indicado que podría producirse algún trasvase de presentadores de TVE hacia la nueva cadena.

De hecho, se ha pensado en Silvia Intxaurrondo, la presentadora de La Mañana de La 1; y tras su salida de la Ser, todas las miradas se dirigen a Àngels Barceló. Se trata de fichar a prescriptores y figuras que arrastren fieles y que puedan situar a la cadena en el centro de la actualidad política e informativa.

Sin embargo, de momento no hay ningún contrato cerrado, aunque en la cadena aspiran a tener rostros reconocibles que atraigan audiencias y anunciantes.