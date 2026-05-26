El Gobierno concede la nueva TDT a los afines a Moncloa que designan como primer directivo a un ex de Mediapro

La cadena arrancará con un presupuesto estimado entre 20 y 25 millones de euros anuales, dependiendo de la evolución del mercado publicitario.

El canal contará con programación original y de producción nacional, centrada en la actualidad y el directo, y se prevé que cuente con presentadores y tertulianos cercanos al Gobierno.

Luis Morales Losada, ex responsable de producción de Mediapro, será el primer directivo de la nueva cadena, que busca abrir espacio a todo tipo de creadores de contenidos.

El Gobierno ha adjudicado una nueva licencia de TDT al grupo de accionistas rebeldes de Prisa, agrupados en torno a Global Alconaba, afines a Moncloa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la nueva cadena de televisión digital terrestre TDT al grupo de accionistas rebeldes de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba, como había adelantado EL ESPAÑOL-Invertia a primera hora de este martes.

Así lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien ha indicado que la medida busca aumentar la pluralidad informativa y mediática en España. En este consejo también se ha aprobado el Anteproyecto de ley para el buen uso y gobernanza de la IA.

El ministro también ha justificado la licitación de esta licencia por el avance tecnológico necesario para el desarrollo de la industria audiovisual. Y recordó que se han hecho varias concesiones en Gobiernos anteriores.

"La ley audiovisual dice que la administración tiene obligación de concurso para adjudicar licencias. Se hizo cuando se pasó del analógico al digital, luego cuando se pasó de la TDT a TDT de alta definición (HD), y ha vuelto a ocurrir en 2025 al pasar a la ultra alta definición".

"Recibidas dos ofertas, Mediaset y otra de Servicios integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE), y se la ha adjudicado a esta última", ha indicado. Es así como esta es la primera licencia de televisión privada que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez.

El consorcio está liderado por Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela -accionistas de Prisa que apoyó el Gobierno para apartar a Oughourlian- que, además, cuentan con la asesoría de José Miguel Contreras, el fundador de Globomedia y la Sexta. En cuanto a sus socios, el gran partner industrial es José Luis Manzano, dueño de Integra y accionista de la histórica cadena de televisión argentina, Telefe.

Es así como el primer nombre que se une al proyecto como production manager es Luis Morales Losada, quien se considera uno de los hombres de confianza de Andrés Varela en su compañía de producción The Pool. Hace tres meses cerró una etapa de 21 años como responsable de producción de Mediapro.

Después de recibir la adjudicación, representantes de la cadena han indicado que la plataforma, que aún no tiene nombre decidido, "busca abrir un espacio a todo tipo de creadores de contenidos que puedan, conjuntamente, contribuir a la implementación de un amplio ecosistema adaptado a las nuevas ventanas que la tecnología ha abierto en los últimos años".

"El mundo digital será el territorio base desde el que se difundirán todo tipo de contenidos a través de todas las ventanas disponibles. Ninguna vía está descartada y ninguna alianza será ignorada. La apertura de miras será el vector principal que impulsará la aventura", han apuntado a este diario.

La nueva cadena de televisión buscará competir por abrirse un hueco junto a las seis grandes cadenas nacionales dirigidas a amplias audiencias "con una parrilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo".

"Los contenidos abarcarán todos los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas".

Nueva cadena

"El elemento determinante de la apuesta será la presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente de cada uno de su propio espacio. Se busca potenciar no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades. La cadena no apuesta por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso".

Los siguientes pasos son cerrar preacuerdos de utilización de equipos técnicos (se habla de que el elegido podría ser Mediapro) y de gestión comercial, posiblemente con Pulsa, la exclusivista que tiene en su cartera un buen puñado de cadenas pequeñas de TDT y de pago.

Del mismo modo, el objetivo es cerrar contratos con presentadores de primer nivel cercanos a la órbita de la izquierda y tertulianos y comunicadores cercanos al Gobierno. Aunque dentro del grupo se reconoce que no es fácil avanzar si no tienen un calendario definido.

Respecto de su financiación, la cadena empezará con un presupuesto limitado por los ingresos comerciales. Se espera que tenga un coste de unos 20 a 25 millones al año, aunque el montante podría variar de acuerdo a la evolución de un mercado publicitario que parece remontar en este 2026.