Rebelión en la Cadena Ser: la plantilla valora realizar paros por el "cambio en la línea editorial" y la salida de Barceló

La redacción muestra descontento por la falta de transparencia en la gestión de la salida de Barceló y la comunicación interna del equipo directivo.

La plantilla de la Cadena Ser valora realizar paros y movilizaciones tras la salida de Àngels Barceló y los cambios en la línea editorial.

La indignación es máxima en buena parte de la redacción de la Cadena Ser después de la salida de Àngels Barceló de Hoy por hoy tras siete años presentando el prime time de la emisora del grupo Prisa.

Una situación que se suma al descontento con los cambios en la línea editorial que -dice la plantilla- prepara la cadena y que se confirma con la salida de la periodista. En esta línea, barajan realizar paros y movilizaciones para protestar por esta situación.

La comunicadora rechazó renovar su contrato para la próxima temporada alegando interferencias en la línea editorial de su programa. El viernes comunicó su decisión tras una semana de disputas con el director de contenidos, Fran Llorente.

El directivo pretende tener más protagonismo en los programas de la cadena a partir de septiembre, tanto en la confección de los espacios como en la elección de colaboradores y tertulianos.

En este sentido, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, la molestia de la redacción pasa no solo por la marcha de la periodista (que también), sino que también por la falta de transparencia con la que el equipo directivo ha gestionado su salida.

De hecho, las fuentes consultadas por este diario indican que la redacción se enteró oficialmente del cambio por las alertas de los periódicos digitales y por el comunicado oficial que publicó El País sobre las seis de la tarde.

Hasta el cierre de este artículo, ni Jaume Serra ni Fran Llorente, director general y director de contenidos, respectivamente, habían cruzado palabra con la redacción de manera oficial.

El caso es que a Serra ni se le vio por la redacción la tarde del viernes, aunque estaba en Gran Vía, y a Llorente solo se le pudo divisar dando vueltas por su despacho y hablando por el móvil.

Pero los desencuentros fueron a más casi al finalizar el día. En la redacción no sentaron bien los mensajes en redes sociales de algunos miembros del equipo directivo apuntando a que los "chantajes" no valen para llegar a acuerdos.

De hecho, en parte del equipo se cree que estos mensajes en redes "celebrando" la salida de Barceló es un aviso para navegantes y para cualquier rebelde que quiera oponerse a los cambios que prepara la cúpula de la cadena.

En este sentido, piden explicaciones a Jaume Serra, y Fran Llorente, por la falta de transparencia a la hora de gestionar los cambios y por estos mensajes de algunos directivos que, consideran, han realizado manifestaciones innecesarias y que han generado mucha molestia en la redacción.

Por todo ello, dentro de la redacción se está pensando en convocar dos paros o algún tipo de movilización esta semana: uno en solidaridad con Àngels Barceló y otro en señal de rechazo a la falta de transparencia sobre el cambio en la línea editorial de la Ser.

Se espera que en el transcurso de la jornada de este lunes se concreten días y horas para poner en marcha estas movilizaciones y manifestar públicamente los problemas que se viven internamente. También se sabrá si finalmente el Comité de Empresa los apoya.

Nuevos contenidos

En general la sensación es que desde que salió Ignacio Soto, anterior director general hasta la llegada de Serra en mayo del año pasado, la cosa ha ido a peor y se ha ido perdiendo el buen clima que reinaba entre los directivos y la plantilla.

Creen que, entre otras cosas, en un año se han creado direcciones de video que solo generan más trabajo en la plantilla existente, indican las fuentes consultadas por este diario.

Críticas que se concentran no solo en Fran Llorente, que quiere tomar el control editorial de todos los grandes programas para situar a gente de su confianza y controlar los contenidos, sino que también contra Serra que le ha apoyado y que no ha contado con la plantilla.

Mientras, el equipo directivo de Cadena Ser espera cerrar cuanto antes el relevo de Àngels Barceló. Como ya ha contado este diario la prioridad es poner al frente de Hoy por hoy a Aimar Bretos, pero el periodista todavía no toma la decisión.

Sustituto de Barceló

En todo caso, el objetivo es que sea alguien de la casa y que tenga el ADN de Cadena Ser. Es por ello que si Bretos decide quedarse en Hora 25, la segunda opción sería José Luis Sastre, número dos de Barceló en Hoy por hoy.

El problema es que si la redacción se manifiesta se puede empañar el anuncio de las nuevas voces y el comienzo de la próxima temporada.

De hecho, este lunes Barceló comentó por primera vez su salida en antena, pero lo hizo con un perfil muy bajo y de manera discreta, conocedora de que las relaciones con el equipo directivo pasan por su peor momento.