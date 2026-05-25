Carlos Alsina explica su paso a un lado en Onda Cero para dirigir solo el magazine de 'Más de uno': "Me he gastado"

Onda Cero reorganiza su programación matinal y nocturna con estos cambios de presentadores de cara a la próxima temporada.

Alsina ha explicado que su decisión responde a un desgaste personal tras 33 años en la primera línea informativa y ha negado presiones políticas o negociaciones con otras emisoras.

Rafa Latorre asumirá la parte informativa de 'Más de uno', mientras que Marta García Aller será la nueva directora y presentadora de 'La brújula'.

Carlos Alsina dejará la dirección completa de 'Más de uno' en Onda Cero y se centrará solo en el tramo magazine del programa a partir de septiembre.

Carlos Alsina ha explicado su paso al costado en Más de uno de Onda Cero. El comunicador se encargará ahora del magazine del programa a partir de septiembre y le sustituirá el hasta ahora responsable de La brújula, Rafa Latorre, en la parte informativa.

En este sentido, la nueva directora y presentadora de La brújula será Marta García Aller, según ha confirmado el propio Alsina. El periodista ha deseado la mejor de las suertes a los dos que se estrenan y ha mostrado su confianza en que tendrán gran éxito.

En un emotivo monólogo de las 8.00 horas (quizás el más importante en tres décadas) se ha despedido de su audiencia y ha indicado que la razón principal de su salida es solo personal y que tiene que ver con el desgaste propio de 33 años dirigiendo un programa diario.

"Me ha gastado", ha dicho tras décadas siguiendo la primera hora informativa y política. Del hecho, en un comentario de unos veinte minutos ha mostrado cierto hartazgo con el día a día de actualidad.

Pero ha ido más allá. Ha dicho que el 13 de marzo comunicó a la dirección de la cadena que se quería retirar de las ondas y abandonar Onda Cero, pero que lo convencieron de seguir adelante, aunque fuese en un papel menos protagonista.

Un nuevo destino profesional "relegado", según él mismo ha reconocido. "Me he auto relegado" ha llegado a decir, reconociendo con naturalidad que su nuevo destino es una decisión propia precisamente para abandonar el agobio de la primera línea periodística. "Una decisión personal".

Y ha desmentido todas las especulaciones que se han vertido sobre su figura en las últimas semanas. Respecto de supuestas conspiraciones políticas para sacarle de la primera línea o de negociaciones con otras emisoras.

En el primero de los casos, ha dicho tajantemente que no hay ningún tipo de movimiento detrás de su decisión, ni de su emisora, ni de ningún gobierno, ni partido político.

Ha aprovechado además para reivindicar su labor informativa advirtiendo que no es fácil mantenerse al margen de presiones y que a muchos no decir lo que los políticos quieren.

Respecto de eventuales negociaciones con otras cadenas y especulaciones de una eventual marcha a Cadena Ser, Alsina se ha mostrado totalmente sorprendido y ha dado a entender que nunca ha tenido contactos con Prisa.

Es más, dijo no conocer en absoluto al presidente de la compañía Joseph Oughourlian, de quien se indicó que le había contactado para sustituir a Àngels Barceló.

Nueva temporada

De esta manera, se configura la oferta de Onda Cero para el próximo mes de septiembre. Rafa Latorre de seis a diez de la mañana en Más de uno, seguido de Carlos Alsina en el tramo magazine hasta el mediodía.

Y las noches pasarán a ser de Marta García Aller, hasta ahora colaboradora de Alsina en las mañanas, pero que comenzó su carrera radiofónica precisamente en La brújula de la Economía de Onda Cero.