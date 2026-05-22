Onda Cero renueva sus mañanas con Rafa Latorre en la parte informativa y Carlos Alsina en el magazine

La renovación en Onda Cero coincide con la salida de Àngels Barceló de la Cadena Ser y cambios recientes en la parrilla de Cope.

Ambos periodistas han logrado mejorar las audiencias de sus programas en las últimas oleadas del Estudio General de Medios (EGM).

Rafa Latorre asumirá el tramo informativo de las mañanas de Onda Cero (de 6:00 a 10:00 horas) y Carlos Alsina liderará la parte de magacín.

Los periodistas Rafa Latorre y Carlos Alsina liderarán las mañanas de la emisora de radio Onda Cero a partir de la próxima temporada, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes cercanas a la cadena.

Latorre se hará cargo del tramo informativo, a primera hora de la mañana (de las 6.00 hrs a las 10.00 hrs) y Carlos Alsina pasa a liderar la segunda parte del programa, dedicada al contenido de magacín, tras haber dirigido y presentado en solitario Más de uno los últimos años.

Latorre es desde hace tres temporadas el presentador de La brújula. Los dos comunicadores llevan varias oleadas del Estudio General de Medios (EGM) mejorando las audiencias de sus respectivos programas.

En la última oleada de hace un mes Carlos Alsina volvió a registrar su mejor dato histórico con 1.816.000 oyentes y un crecimiento del 4,6% respecto a la última oleada del año pasado. Por su parte, La brújula subió hasta los 551.000, un 2,2% más.

Con esto se pone fin a las especulaciones que hablaban de que Alsina ponía en duda su continuidad en la emisora de Atresmedia.

De hecho, la noticia se conoce pocas horas después de que Àngels Barceló anunciara a la Cadena Ser que no renovará su contrato para la próxima temporada lo que ha dejado Hoy por Hoy sin presentador.

La intención de la cadena es que le sustituya Aimar Bretos, que actualmente es el director y presentador de Hora 25, pero el periodista todavía no da respuesta al ofrecimiento y se espera que lo haga en las próximas horas.

Lo que está claro es que en septiembre el prime time de la radio tendrá ofertas renovadas en dos de las tres principales emisoras.

Latorre acompañará a Alsina en las mañanas de Onda Cero, Àngels Barceló no estará en Cadena Ser. Se suman a la Cope que hace una temporada puso en marcha una revolución con Jorge Bustos y Alberto Herrera acompañando a Carlos Herrera.