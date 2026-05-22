Àngels Barceló abandona la Cadena SER y Prisa se reúne para buscarle su sustituto

Barceló ha sido referente en la radio española, liderando las mañanas de la SER desde 2019 y recibiendo dos premios Ondas.

Aimar Bretos, actual presentador de Hora 25, es el principal candidato para sustituirla en Hoy por Hoy, aunque no ha confirmado su decisión.

La salida se produce tras desacuerdos con la dirección sobre la libertad editorial y cambios en la supervisión de los programas.

Àngels Barceló abandona la Cadena SER tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, poniendo fin a 21 años en la emisora.

Àngels Barceló no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato para la próxima temporada con la Cadena Ser. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la comunicadora ha trasladado su decisión la mañana de este viernes a Jaume Serra, director general de la cadena.

Se pone fin así a varios días de intensas negociaciones en las que la hasta ahora directora de Hoy por Hoy pidió libertad editorial ante los intentos del director de contenidos, Fran Llorente, de tener más control en los principales programas de la emisora.

Llorente puso sobre la mesa importantes cambios para la nueva temporada de la Cadena Ser que pasaban básicamente por tener más supervisión editorial de los grandes formatos. Esto implicaba cambiar tertulianos e incidir en la línea de cada espacio.

Una situación que Barceló rechazó frontalmente y que le impulsó a pedir a la emisora que se respetara su libertad editorial. Algo que finalmente la cadena de grupo Prisa no quiso aceptar.

Como ya adelantó este diario hace algunos días, la guerra entre los dos era ya irreconciliable y la única manera de resolverla era con que uno de los dos abandonara la cadena. Finalmente, fue Barceló la que no ha renovado y se marcha de la Ser.

A esta hora la periodista se despide de su equipo y les informa que pone fin a su etapa en la emisora de Prisa. Minutos después ha sido la cadena la que ha hecho oficial su salida.

Como ha informado este diario, el principal candidato para sustituirla es Aimar Bretos, presentador de Hora 25. Aunque el periodista no ha confirmado que acepte la nueva responsabilidad.

Por ello los directivos de la emisora están ahora mismo intentado cerrar cuánto antes su sustituto. En todo caso, el objetivo es reemplazarle por alguien de la casa que mantenga el estilo dentro de un espectro ideológico de izquierdas.

Es así como si Aimar Bretos no acepta la oferta para presentar Hoy por Hoy, otra de las opciones es José Luis Sastre, actual número dos del programa y hasta ahora mano derecha de Barceló.

Se descarta así la llegada de algún periodista externo como podría ser -según se ha rumoreado- Carlos Alsina, Ana Pastor o Silvia Intxaurrondo. Figuras identificadas con otras emisoras y cadenas de televisión, ajenas a la Ser y al grupo Prisa.

De momento, lo único que ha dicho la cadena del grupo Prisa es que el 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la Ser estrenará una nueva etapa de Hoy por Hoy sin Àngels Barceló.

'Nueva etapa'

Barceló ha conducido las mañanas de la Ser desde 2019, manteniendo el liderazgo de un programa con más de 40 años de historia por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno.

"Su capacidad para conectar con la audiencia deja una marca en la historia del programa y de la emisora", ha dicho Prisa, mientras que Barceló ha se ha despedido con una escueta frase: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

Estuvo siete años al mando de las mañanas, pero 21 en la emisora del grupo Prisa. En la Ser ha pasado por programas como A vivir que son dos días, Hora 25 y Hoy por Hoy.

Del mismo modo, ha recibido dos premios Ondas: en 2017 a mejor presentadora de radio y en 2024 a mejor trayectoria profesional.