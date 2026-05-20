Horas críticas en la Cadena Ser para resolver la guerra entre Àngels Barceló y Fran Llorente: "Sólo puede quedar uno"

Entre las posibles soluciones está la salida de Llorente, mantenerlo en un perfil bajo o buscar sustitutos para Barceló, aunque esto podría suponer una pérdida aún mayor de oyentes.

El enfrentamiento amenaza la planificación de la próxima temporada y podría afectar gravemente a la audiencia, que ya ha caído un 6% en el último EGM.

La continuidad de Barceló en la Cadena Ser está en duda si Llorente sigue influyendo en su programa, lo que podría provocar la salida de otros comunicadores.

Prisa debe decidir en las próximas horas entre apoyar a su directora estrella, Àngels Barceló, o al director de contenidos, Fran Llorente, tras semanas de conflicto interno.

El grupo Prisa está próximo a tomar una "decisión definitiva" que ponga fin a la guerra que viven desde hace varias semanas los principales comunicadores de la emisora -y parte de la plantilla- con su director de contenidos, Fran Llorente.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que podrían conocerse novedades en las "próximas horas" ya que la situación se ha hecho insostenible y amenaza con poner en riesgo la planificación de la próxima temporada.

Una decisión que -indican las fuentes consultadas- debe pasar necesariamente por decantarse por uno de los bandos. O los comunicadores, personificados en el órdago de Àngels Barceló que amenaza con no seguir si Llorente influye en su programa; o por el director de contenidos.

"Sólo puede quedar uno", dicen quienes han seguido la batalla de cerca. Y esa decisión podría llegar antes de que termine esta semana.

Con todo, la solución en estos momentos está exclusivamente en manos de la directora de Prisa Media, Pilar Gil, y del propio presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian. El directivo ha tenido que mediar en las últimas horas para encontrar una solución.

¿Y cuál será el veredicto? Solo ellos lo saben, pero ahora mismo todas las opciones están sobre la mesa. Aunque todas ellas pasan por las mañanas.

La primera sería seguir adelante con el plan de Llorente para retocar algunas tertulias y tener más control sobre los programas como Hoy por Hoy, La Ventana y Hora 25.

Pero esto supondría la casi segura salida de la Ser de Àngels Barceló y el probable rechazo del resto de los comunicadores. Por tanto, no bastaría con sustituir a la catalana, ya que seguiría la rebelión del resto de las estrellas.

Ello, con el añadido de que cualquier presentador que no sea del mismo corte ideológico que Barceló condenaría a la Ser a perder una buena tajada de su audiencia de las mañanas.

¿Sustitutos de Barceló?

En el primer Estudio General de Medios (EGM) del año, Cadena Ser perdió 205.000 seguidores, un 6% menos, y se quedó en los 3,2 millones de oyentes. Hay quien dice que si se opta por un sustituto de un perfil más conservador se perdería al menos un millón de seguidores más.

En este sentido, se ha filtrado un supuesto interés por Carlos Alsina, de Onda Cero, aunque nadie de la emisora ha contactado con el comunicador. Es verdad que Alsina no ha renovado su contrato anual, pero nadie se plantea su futuro en alguna emisora de la competencia.

Otro de los nombres que han salido a la luz ha sido el de Ana Pastor, aunque aquí el problema sería el mismo. La periodista se ha identificado con el grupo Atresmedia en la última década, algo que no entenderían los oyentes de la Ser.

Y la segunda opción es la salida de Llorente, lo que tranquilizaría a los comunicadores, aseguraría la continuidad de Barceló y pondría fin a la guerra interna.

Próxima temporada

Algo que, sin embargo, iría en contra del proyecto de la nueva Ser que quiere poner en marcha Prisa. Fue el propio Oughourlian el que le nombró hace un año a Fran Llorente y quien le encargó poner en marcha cambios para adaptarse a los nuevos tiempos.

Por tanto, apartarle de la emisora sería enmendarse a sí mismo. Es por ello que surge una alternativa intermedia que pasa porque Llorente frene los cambios y siga sin tener gran influencia en los programas. Aunque se mantenga en la cadena en un discreto segundo plano.

Sería una forma de recular de Oughourlian y de Prisa y de desautorizar también al director general, Jaume Serra. Pero a la vez se convertiría en una salida rápida para allanar la planificación de la próxima temporada.

Con todo, la incertidumbre que se vive en la emisora -desde los periodistas hasta los comunicadores, pasando por todos sus equipos- es máxima. Una situación que impide pensar en septiembre ya que nadie sabe ni con qué parrilla contarán después del verano.

En este sentido, muchos creen que lo mejor será que la guerra se resuelva rápidamente y que -sea lo que sea- se conozca cuanto antes.