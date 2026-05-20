El Español, otra vez líder absoluto de la prensa en abril: ha ocupado la primera posición en 28 de los últimos 33 meses

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lideró la prensa española en abril, ocupando la primera posición en 28 de los últimos 33 meses según GfK DAM. En abril, EL ESPAÑOL alcanzó 17,3 millones de usuarios únicos, superando a El Mundo y El País en audiencia digital. El diario también mantiene el liderazgo en audiencia media diaria y destaca por su cobertura informativa sobre temas internacionales y nacionales clave. EL ESPAÑOL logró también la primera posición en ComScore en marzo, superando los 30 millones de usuarios al integrar el tráfico de redes sociales.

EL ESPAÑOL, otra vez líder de la prensa española en el mes de abril. Y lo ha hecho por todo lo alto.

Según los datos de GfK DAM, el medidor oficial reconocido por el mercado publicitario, el diario ha encabezado el ranking en 28 de los últimos 33 meses.

Esto supone que, desde agosto de 2023 hasta abril de 2026, ha liderado en el 85% de los meses. Un dominio consolidado que le convierte en el diario más leído de los últimos tres años.

En abril, EL ESPAÑOL llegó a los 17,3 millones de usuarios únicos, que han elegido mayoritariamente esta cabecera para informarse a través de sus páginas.

Es así como este diario aventaja a El Mundo en 554.000 visitantes (16,7 millones) y en más de 1,84 millones a El País (15,5 millones). Ambos completan el Top 3 de audiencia de este mes. Le siguen El Periódico con 14,1 millones de fieles y el diario ABC que logra 14 millones.

Otra de las métricas clave en GfK DAM de cara al mercado es la audiencia media diaria ya que mide la fidelidad de esta con las cabeceras. Y en ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo junto a El Mundo y El País, por encima de los 2,4 millones de usuarios únicos diarios.

Abril ha sido un período de gran actividad informativa, con la guerra entre Estados Unidos e Irán como principal argumento informativo a nivel internacional. También se produjo el grueso del juicio por el caso Koldo, sobre el que este diario ha publicado varias exclusivas.

EL ESPAÑOL ha hecho también una completa cobertura de la guerra en el consejo de administración de Indra, de la visita de Pedro Sánchez a China y de la entrega de los Oscar.

Además, ha recuperado el liderazgo en un mes marcado por un descenso generalizado en el consumo de medios por la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a las búsquedas de Google y los cambios introducidos en algunos de sus servicios de este buscador como Discover.

Líder también en ComScore

El liderazgo de EL ESPAÑOL en GfK DAM en abril llega después de que esta cabecera alcanzara la primera posición de ComScore en marzo, en el que superó más de 30 millones de usuarios tras la integración que ha hecho el medidor de las redes sociales.

Este es uno de los requisitos que se ha puesto encima de la mesa a la hora de elegir al nuevo medidor recomendado del sector. Un concurso impulsado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y que debe resolverse en los próximos meses.

Ese requisito del tráfico social como factor de medición, se ha hecho, precisamente, por el aumento del consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.