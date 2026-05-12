Sánchez se reúne en Moncloa con Oughourlian para acercar posiciones un año después del fallido asalto a Prisa

Oughourlian consolidó su liderazgo en Prisa tras superar intentos de destitución y reforzar la independencia del grupo frente al Gobierno.

Ambas partes coinciden en la necesidad de mantener relaciones de cordialidad sin perder la independencia editorial, especialmente ante la proximidad de unas elecciones generales.

El encuentro supone el primer acercamiento formal después del fallido intento del entorno de Moncloa por tomar el control de Prisa y apartar a Oughourlian de la presidencia.

Pedro Sánchez y Joseph Oughourlian se reunieron en La Moncloa para acercar posturas tras más de un año de relaciones rotas entre el Gobierno y Prisa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ejecutivo de Prisa, Joseph Oughourlian, han mantenido un encuentro al más alto nivel en La Moncloa, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.

Es la primera reunión del líder del PSOE con el presidente no ejecutivo del editor de El País y Cadena Ser en más de un año -más de dos dicen algunas fuentes- y el primer acercamiento formal tras el asalto fallido de los afines de Moncloa a Prisa.

Preguntados sobre el encuentro, en el grupo Prisa dicen que "no comentan reuniones mantenidas o no", mientras que en el Gobierno no se ha pronunciado al ser preguntados por estos extremos.

Se trata de un encuentro mantenido en la sede de Presidencia hace un par de semanas y que sirvió como primer acercamiento y una forma de descongelar las relaciones rotas completamente desde hace más de un año.

Según ha podido saber este diario, Pedro Sánchez ha recibido a Oughourlian con la voluntad de tender puentes y después de que en los últimos meses el presidente de Prisa buscara reunirse con el Ejecutivo.

El análisis que se hace en Moncloa es que en los meses que quedan de legislatura no pueden estar divorciados del grupo Prisa y menos a las puertas de unas elecciones generales y de una campaña electoral que se antoja muy bronca.

Y Prisa ha abonado el terreno en los últimos meses con una línea editorial menos beligerante con el oficialismo y sin las críticas que se agolparon en las páginas de El País en medio del asalto de los fieles a Moncloa que intentaron apartar a Oughourlian de la presidencia hace un año.

Por otro lado, la reflexión del empresario franco-armenio es que no se puede estar en permanente guerra con el Gobierno, aunque -en teoría- quede poco tiempo para un eventual gobierno del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Oughourlian, que votó a favor de la candidatura de Ángel Simón en Indra propuesta por Moncloa, sabe que necesita del apoyo de Sánchez en cualquier tipo de operación de venta de activos que quiera impulsar desde Prisa en el medio y largo plazo.

Dicho esto, las dos partes se necesitan. En Moncloa están convencidos de que pueden tener una relación correcta -no cercana- para tener cerca el bazuca mediático de El País y Cadena Ser.

Y en Prisa creen que pueden tener unas relaciones de cordialidad, pero sin que esto afecte su línea editorial de izquierda y manteniendo su independencia.

En definitiva, en la reunión se abonó el terreno a una futura relación de cordialidad. En este sentido, no extraña el sorprendente mensaje del propio Sánchez en X felicitando a El País por su 50 aniversario.

"El País celebra 50 años. Cinco décadas siendo testigo y narrador de la historia reciente de nuestro país, con rigor, compromiso y vocación de servicio público. Gracias por contribuir a la democracia, al debate plural y a una sociedad más informada", dijo el 4 de mayo.

Guerra de Prisa

Un mensaje impensable hace un año. En febrero, Oughourlian reaccionó a los movimientos de los socios de Prisa afines a Moncloa, Global Alconaba, para apartarle de la presidencia de la compañía.

El consejo de administración rechazó entonces el plan del CEO de Prisa Media, Carlos Núñez, de participar en el concurso de TDT que entonces preparaba el Gobierno. Horas después Núñez renunció y tras una semana el entonces director de contenidos, José Miguel Contreras, también abandonó el grupo.

Luego vinieron varios meses de enfrentamientos en los que Global Alconaba intentó buscar apoyos entre el resto de accionistas para sumar el capital necesario para apartar a Oughourlian.

Finalmente, antes de la Junta General de Accionistas previa al verano, el franco-armenio cerró la puerta a cualquier rebelión con una ampliación de capital exprés y la renegociación de la deuda de 750 millones de euros.

Críticas de Oughourlian

Alconaba se quedó sin fuerza y Oughourlian reivindicó su labor como editor y defendió su independencia como medio de izquierdas. Sin ataduras con Moncloa.

Sustituyó a Pepa Bueno en la dirección de El País y publicó en este diario una controvertida carta en la que insinuó que el intervencionismo de Pedro Sánchez era similar al de Franco en la Dictadura.

Unas palabras que sentaron muy mal en Moncloa y que fueron el detonante de que durante muchos meses Oughourlian estuviera vetado en las altas esferas de Presidencia.

Este diario ya contó en diciembre de 2018 que Joseph Oughourlian, dueño de Amber Capital y entonces del 27% del capital de Prisa (ahora del 29%), se había convertido en el gran aliado mediático de un Sánchez recién llegado a Moncloa.

Salida de Cebrián y Monzón

Una alianza clave para que Oughourlian asumiera la presidencia de Prisa a finales de 2020 desbancando a Javier Monzón. En abril de 2018 ya había sido protagonista de la salida de Juan Luis Cebrián.

Durante algunos meses las relaciones fueron por buen camino con Miguel Barroso controlando las esencias de Moncloa en Prisa, aunque tras su fallecimiento en enero de 2024 todos los equilibrios saltaron por los aires.

En el Gobierno comenzaron a desconfiar de Oughourlian y apadrinaron a un grupo de empresarios cercanos en el accionariado en sustitución de Telefónica.

Y desde mediados de 2024, este grupo liderado por Global Alconaba, comenzó a mover ficha para apartar al empresario franco-armenio de la presidencia y del capital. Unas hostilidades que desembocaron en la guerra que estalló en febrero del año pasado.