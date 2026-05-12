Ignacio Ybarra renuncia a la presidencia de Vocento y su puesto lo ocupará Ignacio Eyriès

El presidente saliente del Grupo Vocento, Ignacio Ybarra; el próximo presidente del Grupo Vocento, Ignacio Eyriès, y el consejero delegado del Grupo Vocento, Manuel Mirat. VOCENTO

Las claves

Las claves Generado con IA Ignacio Ybarra dejará la presidencia de Vocento tras la próxima Junta General de Accionistas y ha propuesto como sucesor a Ignacio Eyriès. Ybarra culmina una etapa de siete años marcada por la sustitución del anterior consejero delegado y continuará como consejero dominical en el grupo. Ignacio Eyriès, con amplia experiencia en el sector asegurador y presidente no ejecutivo de HelvetiaCaser, será designado consejero independiente. La salida de Ybarra, miembro de las familias fundadoras, marca otro paso en el cambio de control accionarial, favoreciendo al socio mayoritario Francisco Paramés.

Vocento cambia de presidente no ejecutivo. Ignacio Ybarra ha comunicado al consejo de administración del editor de ABC su voluntad de dejar el cargo tras la celebración de la próxima Junta General de Accionistas y ha propuesto a Ignacio Eyriès.

El presidente saliente pone fin a una etapa de siete años turbulentos en los que pilotó la sustitución del histórico consejero delegado, Luis Enríquez, por el actual CEO, Manuel Mirat.

En principio, Ybarra seguirá perteneciendo al Consejo de Administración de Vocento como consejero dominical, mientras que Ignacio Eyriès será designado consejero independiente en esta misma junta.

Los miembros del Consejo de Administración "desean expresar su agradecimiento a Ignacio Ybarra por su dedicación y por la contribución realizada durante su mandato como presidente", ha dicho la compañía en un comunicado remitido a la CNMV.

Eyriès es el presidente no ejecutivo de las compañías del negocio no asegurador de HelvetiaCaser y su designación supone un cambio relevante, ya que sustituye a un presidente representante de las históricas familias que han controlado el grupo.

Licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y máster en Dirección y Administración de Empresas por el IESE, cuenta con experiencia como consultor, labor que desarrolló en McKinsey, y una larga trayectoria profesional en el sector asegurador. Fue director general del Grupo Caser entre 2002 y 2025.

La salida de un Ybarra, miembro de las familias que crearon Vocento hace más de dos décadas tras fusionarse con el ABC de los Luca de Tena, puede ser vista como un paso más en la salida de los fundadores.

De hecho, puede ser interpretado como un movimiento más del socio mayoritario Francisco Paramés, que tiene el 15% de Vocento, para tomar el control de la compañía en detrimento precisamente de la familia Ybarra que mantiene el 11%.

Con todo, el día a día de la compañía seguirá estando en manos del CEO, Manuel Mirat, que sigue intentando adaptar la compañía a los nuevos desafíos editoriales, reduciendo costes y buscando nuevos ingresos.