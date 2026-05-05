Muere la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer directora del diario 'El País', a los 75 años

La periodista, Soledad Gallego Díaz, durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre su nuevo libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición', en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España).

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece Soledad Gallego-Díaz, primera mujer directora de El País, a los 75 años en Madrid. Gallego-Díaz tuvo una larga trayectoria en El País, donde fue directora entre 2018 y 2020 y corresponsal en diversas capitales internacionales. Destacó como cronista política y por lograr la exclusiva del borrador de la Constitución de 1978 durante la Transición. Recibió numerosos premios periodísticos, como el Ortega y Gasset y el Francisco Cerecedo, por su rigor e independencia.

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951), primera mujer directora de El País y reconocida corresponsal, ha fallecido este martes en Madrid a los 75 años, según ha informado el diario.

Gallego-Díaz construyó toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976. Fue directora del rotativo entre junio de 2018 y junio de 2020.

Anteriormente había sido directora adjunta con tres directores, así como corresponsal en múltiples capitales como Bruselas, Londres, París o Buenos Aires.

Cronista política y editorialista, también desempeñó su carrera en delegaciones regionales, así como en la docencia periodística. Logró "la gran exclusiva de la Transición", la publicación del borrador de la Constitución de 1978.

Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado esta noche la muerte de la periodista: "Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país", ha escrito en X.



"Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, -continúa el post de Sánchez- ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia. Mi cariño para su familia, sus compañeros y para todos quienes aprendimos de ella y la admiramos".

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