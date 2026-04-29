EL ESPAÑOL triunfa en 'los Oscar del diseño': los SDN Awards premian el especial 'Un año de la dana de Valencia'

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL ha sido premiado en los SDN Awards 2025 por su especial 'Un año de la dana en Valencia', destacado por su excelencia en narración visual. El reportaje recrea de forma inmersiva la catástrofe de la dana en Valencia, con recursos interactivos, testimonios en audio y vídeos minuto a minuto. La Society News of Design reconoció el trabajo del renovado departamento de diseño de EL ESPAÑOL, liderado por Lina Smith, por su innovación y creatividad. Trabajos anteriores del periódico también han sido galardonados, como el 'Diccionario del género', el especial sobre Carrero Blanco y proyectos de ciencia y medioambiente.

La Society News of Design ha premiado el reportaje especial de EL ESPAÑOL por el aniversario de la dana de Valencia en la 47ª edición de los Best of News Design de 2025. En esta nueva edición de los premios, considerados como los más importantes a nivel mundial de diseño editorial, se presentaron más de 4.000 candidaturas entre la categoría digital y la impresa.

El especial de este periódico, titulado Un año de la dana en Valencia: el día que un barranco abandonado llevó más agua que el Nilo y nadie fue capaz de reaccionar, ha sido galardonado con un premio a la excelencia. de los premios conocidos como 'los Oscar del diseño periodístico'.

Según la Society News of Design, otorga estas menciones por "una narración visual sobresaliente y excelente". "Estas noticias van más allá de la mera competencia técnica o estética y pueden traspasar los límites de la originalidad y la creatividad", explica. Entre los miembros del jurado se encuentran responsables de diseño visual de cabeceras como The New York Times, Reuters, National Geographic o Bloomberg.

El tribunal de expertos ha reconocido la apuesta de EL ESPAÑOL por el periodismo visual de nueva generación, y ha valorado especialmente el trabajo del renovado departamento de diseño de nuevas narrativas visuales del periódico, liderado por Lina Smith.

El proyecto premiado reconstruye lo vivido el 29 de octubre de 2024 en Valencia con una propuesta inmersiva tan impactante como el propio suceso: la pantalla se inunda conforme avanza la lectura, y el especial incluye testimonios en audio desgarradores y vídeos del minuto a minuto que dotan al especial de un carácter cinematográfico desde el primer instante.

Una concepción del storytelling que Lina Smith, como directora creativa, desarrolló junto a su equipo, donde cada decisión creativa e intención visual estuvo al servicio de la catástrofe sucedida.

Sandra Vilches, periodista de datos y visualización, se encargó del tratamiento de datos y la correcta visualización de la información, un trabajo sin el cual el especial no podría contarse de la misma manera.

Patricia Castro, colaboradora externa, contribuyó a la dirección de arte del proyecto. Roberto García, colaborador externo, y Sergio Mata fueron los responsables de dar vida interactiva al formato, desarrollando la maqueta, las animaciones de los gráficos y garantizando una experiencia fluida para el lector.

Por su parte, Dani Valero, delegado de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana, recopiló la información utilizada en el reportaje y redactó el texto. Todo el equipo trabajó junto a la redacción de EL ESPAÑOL DE VALENCIA y la redacción central en Madrid para ofrecer un producto periodístico de alta calidad.

Los premios de 2024

No es la primera vez que un trabajo del equipo de EL ESPAÑOL es reconocido por la organización. En los premios del año 2024, la Society News of Design galardonó el formato especial El diccionario del género que explica la diferencia entre sexo, identidad y orientación.

El trabajo aborda la exhaustiva investigación periodística sobre el glosario de términos acuñados en los últimos años en lo que a sexo, identidad y género se refieren. El reportaje cuenta con los testimonios de personas de distintas identidades que dan una imagen real a una historia real, siempre desde una perspectiva feminista.

A lo largo del scroll, se mezclan estas historias con un glosario de términos adaptados a lo visual para que el lector llegue a comprender que todas estas palabras corresponden siempre a una realidad de alguien que las vive.

Bajo la coordinación del equipo de diseño de narrativas, Raquel Nogueira y Cristina Gómez, redactoras de EL ESPAÑOL, se ocuparon de encontrar todos los testimonios que pudieran articular el proyecto. El equipo de vídeo de EL ESPAÑOL, dirigido por Javier Carbajal, se encargó de dar vida a esta idea junto a Sara Fernández, Laura Mateo, José Verdugo y Ani Ardoiz.

Dentro de este equipo de profesionales, el eje central fue ocupado por Fernández, que se encargó de grabar buscando una narrativa cercana para conectar mejor con los testimonios de todas las personas que intervinieron en el proyecto.

Los premios de 2023

A su vez, también hubo trabajos reconocidos en las ediciones anteriores de los Best of News Design de 2023 y 2022:

Carrero Blanco: el lugar del atentado que cambió la historia de España, 50 años después

Premiado en la categoría de diseño de página de investigación, Este especial aborda la exhaustiva investigación periodística sobre uno de los atentados más impactantes en la historia de España, el de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco.

Su objetivo fue desarrollar infografías detalladas sobre el túnel que construyó ETA y cómo fue exactamente la explosión en la calle Claudio Coello número 104. El documental cuenta con los testimonios de personas vinculadas con el suceso y recrea la narrativa del suceso desde las perspectivas del asesino y la del asesinado.

Además, se incluye una animación en 2D que muestra la explosión y el túnel excavado por los terroristas de la banda terrorista ETA. Este formato facilita el consumo de contenido de vídeo y de infografías, garantizando una experiencia ágil para el usuario.

Bajo la coordinación del equipo de diseño de narrativas, Daniel Ramírez, redactor jefe de EL ESPAÑOL, se ocupó de encontrar todos los testimonios que pudieran articular un corto de vídeo realizado en el mismo lugar del accidente de Carrero Blanco. El equipo de vídeo de EL ESPAÑOL, dirigido por Javier Carbajal, se encargó de dar vida a esta idea junto a Laura Mateo y Rodrigo Mínguez, con las animaciones de Ani Ardoiz.

Cómo tres ciudades se reconciliaron con sus ríos

Este especial analiza cómo han cambiado tres ciudades españolas (Madrid, Bilbao y Valencia) en relación con sus ríos. Se destaca el cambio impulsado por el calentamiento global y la emergencia climática, con políticas y planes sostenibles para redescubrir la importancia de los ríos. El análisis del reportaje se basa en datos sobre la calidad del agua, la vida marina y fotografías históricas para mostrar la evolución de estas ciudades.

En Madrid se observa un aumento del valor de la vivienda en los distritos cercanos al río. En Bilbao se destaca la transformación de la zona industrial. Por último, en Valencia, se aborda la modificación del caudal del río para evitar inundaciones.

Cristina Pita de Veiga realizó el diseño y lideró la investigación de cómo habían evolucionado las ciudades. Además, este proyecto contó con la redactora de ENCLAVE ODS, Raquel Nogueira, para vertebrar el especial y ofrecer un producto de calidad al lector.

Los premios de 2022

Lunas de Júpiter y Saturno

En la categoría de medioambiente y ciencia, la noticia con un formato visual especial sobre la búsqueda de vida extraterrestre en las lunas de Júpiter y Saturno recibió el premio a la excelencia en los Best of News Design 2022.

La investigación del periodista Paolo Fava y la dirección de arte de Lina Smith ofrecieron a los lectores un viaje visual inmersivo por cinco satélites del sistema solar, proporcionando una visión más cercana del espacio exterior mediante una mezcla de vídeos de la NASA, fotografías reales capturadas por sondas e infografías detalladas.

Los 50 años de Letizia

Con motivo del 50º cumpleaños de Letizia, EL ESPAÑOL presentó un proyecto especial que destacó a las 50 personas más importantes de su círculo cercano, quienes han tenido un impacto significativo en la vida de la actual reina de España.

El equipo de diseño de narrativas visuales y la sección de Jaleos del Corazón, con Cristina Rodrigo y Raúl Rodríguez, colaboraron en esta investigación periodística que se plasmó en infografías creativas y un árbol genealógico interactivo. El objetivo final era ofrecer a los lectores una visión clara y elegante de la evolución de Letizia a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

Mirando hacia el futuro, EL ESPAÑOL se encuentra en una constante búsqueda de la excelencia y la vanguardia en el ámbito del periodismo. Con una firme convicción en la importancia de la innovación, este periódico está decidido a seguir explorando nuevas formas de narrar historias, explorando al máximo los avances tecnológicos y las tendencias emergentes en el campo de la comunicación.

Con una visión clara del panorama mediático en constante evolución, EL ESPAÑOL se posiciona como un líder en la industria, anticipando las demandas y necesidades de sus lectores. Desde la experimentación con nuevos formatos hasta la ampliación de la cobertura temática, el periódico se compromete a mantenerse a la vanguardia del periodismo contemporáneo y proporcionar una experiencia informativa y enriquecedora que perdure en el tiempo.