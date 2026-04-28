El Español recupera en abril el liderazgo absoluto en audiencia de la prensa según GfK

Este diario alcanzó los 13,45 millones de usuarios únicos y aventaja en 977.000 visitantes a El Mundo y en más de 1,82 millones a El País durante la primera quincena de mes.

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL recupera en abril el liderazgo de audiencia en la prensa española, según los datos de GfK DAM. En la primera quincena de abril, 13,45 millones de usuarios únicos se informaron a través de EL ESPAÑOL, superando a El Mundo y El País. El diario lidera en la mayoría de comunidades autónomas y destaca en audiencia media diaria, junto a El Mundo y El País. La medición del tráfico social se ha convertido en un requisito clave para elegir el nuevo medidor oficial recomendado por el sector.

El león de EL ESPAÑOL vuelve a rugir con fuerza. Este periódico recupera en abril el primer puesto de la prensa en España, según los datos de GfK DAM.

En los primeros quince días de mes, 13,45 millones de usuarios únicos se han informado a través de las páginas de este diario.

Este diario aventaja a El Mundo en 977.000 visitantes y en más de 1,82 millones a El País. Ambos completan el Top 3 de audiencia de este mes.

Abril ha sido un período de gran actividad informativa, con la guerra entre Estados Unidos e Irán como principal argumento informativo a nivel internacional. También dio comienzo el juicio por el caso Koldo, sobre el que este diario ha publicado varias exclusivas como las fotos del exministro con Jessica. EL ESPAÑOL ha. hecho también una completa cobertura de la guerra en el consejo de administración de Indra, y de la entrega de los Oscar.

El Top 5 lo completan El Confidencial con 10,13 millones de fieles y El Periódico que logra 9,96 millones.

Un mes que ha venido marcado por un descenso generalizado en el consumo de medios, muy impactado sobre todo por la llegada de la Inteligencia Artificial a las búsquedas de Google y los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Durante la primera quincena de abril el diario que preside y dirige Pedro J. Ramírez fue líder en la mayor parte de las comunidades autónomas. Lo fue en Baleares, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha. También en Aragón y Galicia es el primer diario nacional.

Una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, pues mide la fidelidad de la audiencia con las cabeceras. Y en ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo junto a El Mundo y El País.

El liderazgo de EL ESPAÑOL en GfK DAM en la primera quincena de abril llega después de que este diario complementa la primera posición alcanzada en ComScore en marzo, en el que alcanzó más de 30 millones de usuarios tras la integración que ha hecho el medidor de las redes sociales.

De hecho, este es uno de los requisitos que se ha puesto encima de la mesa a la hora de elegir al nuevo medidor recomendado del sector. Un concurso impulsado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y que debe resolverse en los próximos meses.

Ese requisito del tráfico social como factor de medición, se ha hecho, precisamente, por el aumento del consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.