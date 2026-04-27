El 87% de la plantilla de TVE de informativos cree que 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano' son parciales

Las claves

Las claves Generado con IA El 87% de los informativos de TVE considera que programas como 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano' son parciales. El 93,5% de la plantilla cree que la externalización de estos programas afecta negativamente al rigor periodístico y la credibilidad de RTVE. Un 98,1% de los trabajadores muestra preocupación por la externalización de la producción y edición de programas informativos, contraviniendo la ley de RTVE. El 93,1% de los profesionales considera que existen motivos para tomar acciones de protesta ante la situación actual de los informativos.

Un 87% de los profesionales de la información de TVE considera que los contenidos de los programas de actualidad de contenido informativo de producción externa, 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' o 'Directo al grano' son parciales, mientras que apenas un 12,9% valora que son imparciales.

Ésta es una de las principales conclusiones de la consulta pública -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. El pasado viernes el Consejo de Informativos (CDI) de TVE publicó un cuestionario para preguntar sobre la pluralidad, los programas externos de actualidad y la sensación de objetividad respecto de todos los resortes informativos de la cadena pública.

El CdI denunció a finales del año pasado que la dirección de la cadena puso trabas durante siete meses a su encuesta para conocer el sentir de los trabajadores. Finalmente el cuestionario se podrá responder a partir de este viernes de forma presencial y no telemáticamente como quería el organismo.

Esta encuesta sale finalmente a la luz después de semanas de enfrentamientos entre el CdI y la dirección tras el informe que el órgano publicó advirtiendo de la falta de parcialidad de los programas informativos externalizados presentados por Jesús Cintora ('Malas Lenguas') y Javier Ruiz ('Mañaneros 360') y Gonzalo Miró y Marta Flich ('Directo al grano').

La propia dirección de TVE salió al paso de este informe acusando al CdI de dañar el prestigio de la cadena y de dar munición a los medios críticos que han puesto el foco en estos programas y en su falta de pluralidad.

No obstante, la sensación de la plantilla de informativos respecto a estos cuestionados programas parece coincidir con el informe de CdI y no con las opiniones de la dirección de la cadena en manos de José Pablo López.

De esta manera, el 93,5% de la plantilla cree que estos programas de actualidad externalizados están afectando de una manera negativa al rigor periodístico y a la credibilidad del servicio público que debe hacer RTVE, sólo un 4,4% considera que no afectan y un 2% que afectan de manera positiva

A un 98,1% le preocupa que se externalice la información en los programas de actualidad cuando La ley de la Corporación RTVE recoge que no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos. A un 1,9% no le preocupa.

Un 66,5% cree que la independencia y neutralidad de RTVE se ha visto afectada por el cambio de la ley de RTVE en este último año, un 29,9% cree que sigue igual, mientras que un 3,6% entiende que ha mejorado

Un 49,5% percibe los contenidos de los programas informativos diarios de producción interna (TD, Canal 24 H, informativos territoriales o La Hora) son imparciales, mientras un 46,8 % cree que son parciales, un 3,3% entiende que siguen igual y un 0,4% son votos nulos.

Un 81,7% cree que los programas informativos diarios de producción interna han dejado de ser prioritarios y están perdiendo relevancia, mientras un 10% opina que siguen igual y un 8,2% que no pierden relevancia.

Y un 90,6% cree que los programas informativos diarios de producción interna están sufriendo una merma de medios y personal, un 6% que siguen igual y un 3,3% que no pierden.

En tanto, un 42% siente que no cuentan mucho con él/ella para mejorar la producción de información de RTVE en esta nueva etapa, un 31,5% que no cuentan en absoluto, un 21,3% que sí en parte y un 5,2% que sí plenamente,

Y un 42,8% cree que no se respeta y valora la carrera profesional en absoluto con igualdad de oportunidades para todo el personal. Un 40% entiende que no mucho, un 15,5% que sí en parte y un 1,7% que plenamente.

Finalmente, un 93,1% cree que hay motivos para tomar acciones de protesta como profesionales de la información, mientras un 6,9% entiende que no. Y un 40,5% se decanta por protesta como un minuto de silencio, sentadas y otros. Un 27,8% por viernes rojos (Stop, hasta aquí hemos llegado). Un 21,5% por viernes negros y un 10,2% de votos nulos.