La influencia de Trump se extiende también a otras grandes cadenas como Fox News, CBS y Sinclair Broadcast Group, sumando cerca del 28% de la audiencia informativa de EEUU.

Con la CNN bajo su órbita, Trump fortalece su control sobre el panorama mediático estadounidense a siete meses de las elecciones legislativas.

El acuerdo otorga a Donald Trump influencia directa sobre canales clave como HBO, Discovery, TNT y especialmente la CNN, tradicionalmente crítica con él.

Fumata blanca en una guerra de desgaste que duró cinco meses. Este jueves la junta de accionistas de Warner-Discovery aprobó la fusión con Paramount Skydance tras aceptar la oferta de 94.000 millones de euros.

Un acuerdo que no solo creará el mayor conglomerado mediático y de producción de contenidos de Estados Unidos y del mundo, sino que se convierte en un nuevo triunfo del presidente Donald Trump en su cruzada para controlar los medios de la primera economía del mundo y la principal industria cultural.

Con la compra de Warner por parte de la empresa dirigida por David Ellison -hijo del magnate fundador de Oracle, Larry Ellison y también miembro de la corte empresarial y mediática de Trump- el presidente no solo ejercerá influencia sobre marcas como HBO, Discovery o TNT, sino que accede a la joya de la corona: la CNN.

Y con la CNN a su favor -una de las más críticas con Trump- se configura un nuevo mapa mediático bajo su órbita. Justo a siete meses de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, en las que todas las encuestas dan como perdedor al Partido Republicano.

Un nuevo mapa cuando Trump más lo necesita, tras los bandazos en la guerra de Irán y la pérdida de confianza no solo de votantes tradicionales, sino además del núcleo duro del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Trump se apodera de la CNN dentro de su plan para crear un nuevo mapa mediático de EEUU a siete meses de las elecciones

Con el podcaster Tucker Carlson pidiendo disculpas por solicitar el voto para Trump, muchos fieles de MAGA se sienten traicionados porque el presidente se ha centrado en guerras en el exterior y ha olvidado el bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos.

Con la CNN a su favor, el núcleo de medios alineados crece exponencialmente. Un grupo liderado por Fox News, del conservador Rupert Murdoch que le ha apoyado desde su primer mandato; CBS, que dio un giro desde la llegada de Ellison como CEO de su matriz Paramount; o Sinclair Broadcast Group, gigante de la televisión local que mantiene una estrecha alineación con la ideología de Trump.

Solo con la CBS y la CNN, Ellison y Trump se aseguran el 20% de la audiencia informativa de EEUU. Con Fox, la cuota sube hasta el 28%.

Con la caída de la CNN la única gran cadena de información crítica que queda es la NBC, propiedad de Versant; y la pública PBS, que intenta mantenerse al margen y conservar su independencia, pese a las amenazas de Trump de retirarles la financiación.

Por lo que los medios no alineados quedan reducidos casi a internet y al papel con The New York Times y The Washington Post focalizados en la fiscalización del gobierno federal, pese a que este último diario es propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon.

Y es que la autoridad de Trump no solo llega a los medios. Ya es célebre la foto de su toma de posesión en la que le acompañaron en primera fila el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram y WhatsApp); Jeff Bezos; el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai; y el dueño de X y de Tesla, Elon Musk.

Una foto que no es casual porque durante todo el mandato del republicano estas redes sociales -que luchan con los medios por la supremacía del relato informativo- han mostrado directamente su apoyo.

Un apoyo que se vio reforzado por la compra de la filial estadounidense de TikTok en enero de 2026, por parte de un consorcio local liderado por Oracle y Silver Lake, junto con MGX. Es decir, por otro fiel a Trump, Larry Ellison. Que además es padre de David, el CEO de Paramount.

TikTok y las redes sociales

En agosto del año pasado, los Ellison tomaron el control de Paramount; en enero de este año, TikTok; y ahora en abril ultima su desembarco en Warner. Tres golpes clave para que Trump controle el ecosistema mediático de EEUU y que fueron convenientemente impulsados por el presidente. Todo a cambio de controlar el relato.

¿Y qué pasará con CNN? La cadena de Warner ha sido hasta ahora una de las televisiones informativas más críticas con Trump. Y tenerla bajo su influencia es clave para la Casa Blanca. De hecho, el presidente la ha acusado de difundir noticias falsas, de mentir e incluso ha tenido constantes enfrentamientos con los periodistas que cubren la información de Washington.

Trump llegó a excluir a CNN de reuniones informativas en la Casa Blanca y ha negado turnos de preguntas a sus corresponsales argumentando falta de credibilidad.

Es por ello que ahora -con Warner bajo el control de Ellison- muchos esperan una arremetida del Gobierno de EEUU para que la CNN deje de criticar a Trump y se convierta en un nuevo aliado mediático. Incluso no se descartan purgas entre los editores y presentadores más críticos.

Netflix y Warner

Ya lo hizo Ellison tras la toma de control de Paramount. Entonces CBS mostró un giro hacia posturas más conservadoras y en octubre de 2025 -solo dos meses después del desembarco de los nuevos dueños- se nombró a Bari Weiss como editora de CBS News, conservadora y afín al movimiento MAGA.

Pero es que la toma de control de Warner ya se hizo alejada de cualquier tipo de neutralidad por parte de la Casa Blanca.

Desde que Netflix alcanzó un acuerdo con Warner a comienzos de diciembre del año pasado para adquirir la compañía con un valor de mercado de 71.000 millones, el presidente se opuso frontalmente.

Trump aseguró que tendría voz y voto en la fusión entre Netflix y Warner Bros, asegurando que “participaría en esa decisión”, aunque posteriormente dijo que se mantuvo "al margen".

Al mismo tiempo apadrinó y bendijo la opa hostil que presentó Paramount con el apoyo económico del patrimonio personal de Larry Ellison. Y fue clave para que Netflix terminara retirándose de la puja a finales de febrero de este año. “Se están zurrando y habrá un ganador”, dijo dos semanas antes de que la plataforma digital abandonara su oferta.