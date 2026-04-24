El Consejo de Informativos pregunta a la plantilla de TVE por la pluralidad de 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360'

El cuestionario también aborda preocupaciones sobre la externalización de programas informativos y la posible pérdida de independencia y recursos en los informativos de producción interna.

Se pregunta a la plantilla si perciben estos programas de producción externa como imparciales o parciales y cómo afectan al rigor y la credibilidad de RTVE.

La encuesta se realiza de forma presencial tras meses de desacuerdo entre el Consejo de Informativos y la dirección de TVE sobre cómo consultar a los trabajadores.

El Consejo de Informativos de TVE lanza una encuesta a la plantilla para conocer su opinión sobre la pluralidad y el rigor de programas como 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano'.

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE ha publicado este viernes la polémica encuesta a la plantilla de la cadena pública para consultar sobre la pluralidad y los programas que recientemente han sido criticados desde el organismo por “falta de rigor” como 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' o 'Directo al grano'.

El CdI denunció a finales del año pasado que la dirección de la cadena puso trabas durante siete meses a su encuesta para conocer el sentir de los trabajadores. Finalmente el cuestionario se podrá responder a partir de este viernes de forma presencial y no telemáticamente como quería el organismo.

Esta encuesta sale finalmente a la luz después de semanas de enfrentamientos entre el CdI y la dirección tras el informe que el órgano publicó advirtiendo de la falta de parcialidad de los programas informativos externalizados como 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano'.

La propia dirección de TVE salió al paso de este informe acusando al CdI de dañar el prestigio de la cadena y de dar munición a los medios críticos que han puesto el foco en estos programas y en su falta de pluralidad.

La encuesta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia pregunta directamente a la plantilla cómo percibe los contenidos de los programas de actualidad de contenido informativo de producción externa y menciona directamente a estos tres programas. Y da dos opciones para calificarlos: imparcial o parcial.

Acto seguido, pregunta cómo cree (la plantilla) que estos programas de actualidad externalizados están afectando al rigor periodístico y a la credibilidad del servicio público que debe hacer RTVE.

Y luego indica que “la ley de la Corporación RTVE recoge que no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos. ¿Te preocupa que se externalice la información en los programas de actualidad?”.

Al mismo tiempo pregunta si hay motivos para tomar acciones de protesta "como profesionales de la información".

Y -en caso de que mayoritariamente se apoyen- pregunta si sería necesario recuperar los “viernes negros” (continuando con anteriores movilizaciones), los “viernes rojos” (Stop, hasta aquí hemos llegado), o un minuto de silencio, sentadas u otros.

Estos viernes negros eran movilizaciones que se realizaron durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy todos los viernes de 2018 ante las críticas por manipulación informativa en la presidencia de José Antonio Sánchez.

Estos viernes se recuperaron a mediados del año pasado, primero por las protestas de la plantilla de RNE, y luego por el propio CdI para formar a la dirección que autorizara la encuesta que se ha puesto sobre la mesa este viernes.

Por otro lado, la encuesta del CdI hace un repaso por todas las preocupaciones del órgano de la plantilla y pregunta si los trabajadores creen que la independencia y neutralidad de RTVE se ha visto afectada por el cambio de la ley de RTVE en este último año. Se refieren al movimiento del Gobierno para dar máximos poderes al presidente, José Pablo López.

También pregunta sobre cómo se perciben los contenidos de los programas informativos diarios de producción interna (TD, Canal 24 H, informativos territoriales o 'La Hora') o si creen que los programas informativos diarios de producción interna han dejado de ser prioritarios y están perdiendo relevancia.

Al mismo tiempo, se preguntan si los programas informativos diarios de producción interna están sufriendo una merma de medios y personal o inquieren a la plantilla sobre si sienten que cuentan con ellos para mejorar la producción de información de RTVE en esta nueva etapa.