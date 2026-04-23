Warner aprueba la fusión con Paramount por 94.000 millones de euros
La compañía ha celebrado este jueves una junta extraordinaria.
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La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según ha anunciado este jueves en un comunicado.
"Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy", ha destacado.
Tras esta funsión, todos los grandes de medios de comunciación en Estados Unidos están bajo la órbita de Donald Trump.
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