Warner aprueba la fusión con Paramount por 94.000 millones de euros

Con esta fusión, todos los grandes medios de comunicación en Estados Unidos quedan bajo la órbita de Donald Trump.

La operación de fusión está valorada en 94.000 millones de euros.

La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery aprobó la fusión con Paramount Skydance.

La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según ha anunciado este jueves en un comunicado.

"Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy", ha destacado.

Tras esta funsión, todos los grandes de medios de comunciación en Estados Unidos están bajo la órbita de Donald Trump.

Noticia en actualización

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