Atresmedia gana 23,8 millones de euros en el primer trimestre

El negocio radiofónico de Atresmedia logró unos ingresos netos de 19,8 millones de euros, con un crecimiento del 1,1%.

La inversión publicitaria total creció un 2%, aunque la publicidad tradicional en televisión de Atresmedia descendió un 2,9%.

Los ingresos del grupo alcanzaron los 237,3 millones de euros, lo que representa una caída del 2,4% interanual.

Atresmedia obtuvo un beneficio neto de 23,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,6% menos que el año anterior.

El grupo Atresmedia, editor de Antena 3, La Sexta y Onda Cero, alcanzó un beneficio neto de 23,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,6% menos que igual periodo del año pasado.

Los resultados remitidos al mercado indican además que los ingresos llegaron a los 237,3 millones, un 2,4% por debajo de lo registrado hace un año. Mientras que el resultado de explotación se situó en 33,7 millones, un 12,8% menos.

La compañía explica este comportamiento porque la publicidad tradicional en televisión comenzó el año con retrocesos, un 2,9% menos en el caso de Atresmedia, y por la estacionalidad en los contratos de venta de contenidos.

Pese a ello, la inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, creció un 2% respecto al primer trimestre de 2025.

De esta manera, el negocio Audiovisual alcanzó unos ingresos netos de 220,1 millones de euros, un 2,8% menos. De ellos, los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el periodo llegaron a los 180,8 millones.

Se incluyen aquí todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene Atresmedia: TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros.

Por su parte, los ingresos de producción y distribución de contenidos, que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, alcanzaron los 21,5 millones, un 24,7% menos.

Esta diferencia se explica especialmente por una distinta estacionalidad en los contratos de venta de contenidos, aunque Atresmedia estima que la evolución será positiva en el total año para este epígrafe.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox alcanzaron los 17,9 millones de euros, un incremento del 54,0%.

Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos de Atresmedia.

El negocio Radio (Onda Cero y Europa FM) alcanzó en el primer trimestre de 2026 unos ingresos netos de 19,8 millones y un crecimiento del 1,1%.

Respecto a la evolución económica, Atresmedia indica que las perspectivas económicas para España en estos primeros meses del año presentan cierta heterogeneidad, en gran medida porque, tras el estallido del conflicto en Irán, no todos los organismos han actualizado aún sus previsiones de crecimiento.

Advierten además que el último panel de expertos de FUNCAS recoge estimaciones elaboradas tanto en los días previos como inmediatamente posteriores al inicio del conflicto, por lo que no incorporan plenamente su posible impacto en la economía española.

Previsiones para 2026

Aun así, el consenso del panel sitúa el crecimiento medio del PIB en 2026 en el 2,3%, lo que supone una revisión a la baja de cuatro décimas respecto al panel de enero. Para 2027, la previsión se modera hasta el 2,0%, frente al 2,2% estimado anteriormente.

En este contexto, "estimamos que el mercado publicitario total crecerá en línea con estas previsiones, en torno al 2%. En el caso de la televisión y la radio, nuestros principales soportes publicitarios, esperamos que la evolución de nuestra inversión se mantenga alineada con la del mercado durante el resto del año".

En este entorno, Atresmedia destaca que "continúa consolidando su posición de liderazgo en audiencias y que monetiza de forma eficiente gracias a una sólida política comercial".

"Este desempeño, unido a una gestión disciplinada de los costes, refuerza nuestra confianza en el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio: crecimiento de ingresos y mejora de los márgenes operativos en línea con los alcanzados el año anterior", advierten.

En cuanto a la posición financiera, se mantiene la previsión comunicada con los resultados de 2025, esto es, una deuda neta en torno a los 25 millones. Esta cifra incorpora tanto el impacto de la adquisición de Clear Channel como el cobro pendiente de la Agencia Tributaria (AEAT), y se sitúa en niveles plenamente compatibles con una estructura financiera sólida y flexible.