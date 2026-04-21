El Español redobla su liderazgo con más de 30M de usuarios en abril tras integrar ComScore las redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL superó los 30,7 millones de usuarios únicos en marzo, liderando el ranking de audiencia digital en España según ComScore. El 75% de la audiencia digital española visitó EL ESPAÑOL al menos una vez durante el pasado mes, consolidando su liderazgo. ComScore ha comenzado a integrar el tráfico social en sus mediciones, reflejando el aumento del consumo de información en redes sociales. EL ESPAÑOL es líder de audiencia en varias comunidades autónomas, destacando especialmente en la Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro y la Comunidad de Madrid.

EL ESPAÑOL es aún más líder. En marzo más de 30,7 millones de usuarios únicos se informaron a través de la web, la app y las redes sociales de este diario.

Es decir, el universo de audiencia digital que recoge Comscore, y en el que este diario lleva dos meses consecutivos por encima de los 30 millones de lectores.

Se trata de un dato que tiene una implicación mayor. Supone que cerca del 75% del universo de la audiencia digital que hay en España visitó durante el mes pasado EL ESPAÑOL al menos una vez. Un universo que ComScore cifra en 40,93 millones de usuarios únicos.

El ranking de ComScore muestra una tendencia inevitable de transición de la audiencia hacia las redes sociales como un canal más para informarse. Especialmente TikTok, Instagram o X.

Fuente: Comscore datos Audiencia Total, marzo de 2026, España.

Tras EL ESPAÑOL se sitúa ELMUNDO.ES, que logra 24,5 millones de seguidores en audiencia digital. El Top 3 lo completa OKDIARIO.COM, que se queda a 7,4 millones de seguidores de este diario.

Los datos de audiencia digital de ComScore, que incorporan el tráfico social, adquieren gran importancia en este momento. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha lanzado el nuevo concurso para contratar un medidor de audiencia de medios digitales.

Precisamente uno de los requisitos que ha puesto es que sea capaz de medir el tráfico social debido, precisamente, al aumento del consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.

ComScore es el primer medidor que ofrece la hibridación de audiencia a través de web, móvil y redes sociales. Algo que viene haciendo desde 2024. De hecho, este diario se sumó a ella en agosto de ese mismo año.

Desde entonces este diario ha sido líder en 18 de los 19 últimos meses.

Se trata de una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad, que no cuenta con el respaldo de una edición impresa como ocurre en el caso de los legacy media.

Lidera las CCAA

El liderazgo de EL ESPAÑOL también se deja sentir en las distintas comunidades autónomas.

En la Zona Sur, EL ESPAÑOL alcanzó los 3,55 millones de lectores. Esta es una región donde este periódico cuenta con una redacción propia en Sevilla y un vertical de información local, EL ESPAÑOL DE MÁLAGA. Aquí también computa la audiencia en Canarias, en donde Diario de Avisos es la marca de este diario.

EL ESPAÑOL es también el más leído en la Zona Norte, donde consiguió 3,27 millones de visitantes, empatado con ELPAIS.COM. Este periódico cuenta en esta zona con dos de los portales líderes en sus respectivos territorios: Quincemil, en La Coruña, y Treintayseis, en Vigo y su área de influencia.

Esta área está compuesta por la medición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco. Precisamente, en esta última, EL ESPAÑOL cuenta con presencia a través de Crónica Vasca.

Buen dato también en la Zona Centro, que engloba Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambas regiones este diario está presente a través de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ocupan posiciones de dominio gracias a los 1,8 millones de fieles que visitaron sus páginas en marzo.

En la Zona Este (Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia), este diario logró que 2,01 millones de personas visitaran sus páginas en mayo. Se trata de una región donde está presente a través de una delegación propia en Valencia y donde también ofrece información local a través de EL ESPAÑOL DE ALICANTE.

Cataluña es una zona donde este diario ha hecho buena parte de sus esfuerzos a través de Crónica Global y Metrópoli Abierta y el resultado es que se sitúan en la segunda posición. En febrero se lograron 2,08 millones de visitantes únicos.

EL ESPAÑOL alcanzó los 2,80 millones de visitantes únicos en Madrid.