La Audiencia Nacional asesta un golpe a la piratería audiovisual con sanciones y multas por valor de 43 millones

La investigación contó con la participación de la Policía Nacional, Europol y Eurojust, y fue impulsada por denuncias de La Liga y Nagravision.

Entre las pruebas del blanqueo de capitales figuran inversiones en inmuebles y vehículos de lujo, utilizando criptomonedas y empresas pantalla.

La organización, dirigida por 'Dash, el iraní', operaba desde 13 países y distribuía retransmisiones ilegales de fútbol, películas y series a más de dos millones de personas.

La Audiencia Nacional ha condenado a una red internacional que emitía ilegalmente partidos de La Liga, imponiendo sanciones y multas por valor de 43 millones de euros.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado condena contra una de las mayores redes ilegales dedicada a emitir ilegalmente partidos de La Liga española de fútbol.

La sentencia apunta delitos contra el mercado y los consumidores, la propiedad intelectual y blanqueo de capitales, fijando una de las mayores indemnizaciones de la historia de España por el delito contra la propiedad intelectual.

Se trata de un total de 43 millones de euros, compuesta por una indemnización de 12 millones para las empresas afectadas y otros 30 millones en concepto de multas por blanqueo de capitales.

La red, dirigida por el famoso ‘Dash, el iraní’, operaba a través de canales como rapidiptv.com, rapidiptv.net o iptvstack.com, distribuyendo ilegalmente retransmisiones de fútbol, películas y series, incluidos los contenidos de La Liga, a más de dos millones de personas desde servidores divididos en 13 países a lo largo de tres continentes.

Para blanquear ese dinero, la organización recurrió a pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas.

Entre las operaciones identificadas figuran la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones y la adquisición de dos vehículos de alta gama por 400.000 euros.

El acuerdo incluye el decomiso de todos los bienes y fondos intervenidos y la clausura definitiva de los dominios.

La investigación fue desarrollada principalmente por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía, así como por el Grupo de Propiedad Intelectual, de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), con el apoyo de Europol y Eurojust en la coordinación internacional.

El caso, abierto años atrás tras una denuncia inicial de Nagravision, fue impulsado gracias a la denuncia y posterior ampliación de La Liga, que aportó pruebas de compra determinantes para la comprobación de los hechos.

Luego se sumaron al procedimiento judicial una serie de empresas en la condición de acusaciones particulares, como Movistar Plus+, Mediapro o Egeda.

Finalmente se resolvió con la conformidad de los acusados con la acusación conjunta ejercida por el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones particulares.

Este resultado es un nuevo ejemplo de la estrategia global antipiratería de La Liga, la cual para la temporada 2024/25 logró reducir un 60% el consumo de piratería en España, según datos de la patronal de los clubes españoles de fútbol.

Un conjunto de acciones que, más allá de las propiamente judiciales y operativas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluye otros pilares como el educativo, el institucional y el tecnológico, dice La Liga.

Piratería audiovisual

De hecho, a principios de marzo el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid citó a declarar como investigado al consejero delegado de Cloudflare, el estadounidense Matthew Prince, por su presunta implicación en un caso de piratería audiovisual.