El cofundador de Netflix, Reed Hastings, dejará la compañía en junio: las acciones caen un 9% tras su anuncio

Reed Hastings, presidente de Netflix, en una conferencia en Busan (Corea del Sur) en noviembre de 2019. DPA / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Reed Hastings, cofundador y presidente de Netflix, dejará la compañía en junio tras 29 años al frente. El anuncio de la salida de Hastings provocó una caída del 9% en el valor de las acciones de Netflix. Netflix reportó un aumento del 82,7% en sus ganancias, influido por una indemnización de 2.800 millones de dólares recibida de Paramount. Bajo el liderazgo de Hastings, Netflix pasó de ser un servicio de alquiler de DVD a un gigante global del streaming valorado en 450.000 millones de dólares.

El presidente y cofundador de Netflix, Reed Hastings, anunció este jueves que dejará la compañía que cofundó en 1997 el próximo junio, cuando finalice su mandato en la junta, poniendo fin a una trayectoria de 29 años. Tras hacer pública su decisión, el precio de las acciones cayó un 9 %.

La compañía afirmó en un comunicado que Hastings, que actualmente ocupa el cargo de presidente de Netflix, renunciará a su puesto en la junta directiva para "centrarse en su filantropía y otras actividades".

"Netflix cambió mi vida de muchas maneras. Ahora quiero centrarme en otras cosas", ha expresado Hastings en un comunicado.

La renuncia llega el mismo día en que la plataforma de streaming reporta un aumento de sus ganancias un 82,7% gracias a una indemnización de 2.800 millones de dólares. Las acciones de la empresa se han disparado, además, un 40% desde finales de febrero, cuando la compañía anunció que no elevaría su oferta por Warner Bros.

Netflix recibió ese monto como indemnización de Paramount tras su decisión de retirar su oferta por Warner Bros Discovery. La adquisición de Warner Bros "habría sido un buen catalizador para nuestra estrategia, pero solo al precio adecuado", reza el comunicado de Netflix.

A pesar de sus buenas cifras, la salida de Hastings puede preocupar a algunos inversores por ser uno de los grandes empresarios del siglo XXI: transformó de un servicio de alquiler de DVD por correo en un gigante valorado en unos 450.000 millones de dólares.

Netflix nació con un modelo de suscripción, dispuesta a plantar cara a Blockbuster. Bajo el liderazgo de Hastings, la empresa introdujo el servicio streaming en más de 190 países alrededor del mundo, superando a los estudios de Hollywood para construir la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo.

Dejó el cargo de CEO el pasado enero de 2023, cediendo el puesto a los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters.

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