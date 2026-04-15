EGM: La Ser pierde 300.000 oyentes, COPE gana 562.000 y Onda Cero registra su mejor resultado en once años

En la franja de las mañanas, la diferencia entre Hoy por Hoy (Ser) y Herrera en COPE se reduce a 107.000 oyentes.

Onda Cero registra su mejor resultado en once años, con 2.372.000 oyentes y un crecimiento del 3,9%.

COPE gana 562.000 oyentes y alcanza los 4.107.000, recortando la distancia con la Ser a menos de medio millón.

Batacazo de Cadena Ser en el primer Estudio General de Medios (EGM) del año. La emisora del grupo Prisa se dejó 300.000 oyentes en relación a sus datos de finales del año pasado.

Un EGM en el que el consumo de radio aumentó considerablemente hasta los 24.788.000 de oyentes, esto es 304.000 respecto de la oleada anterior.

Es así como Cadena Ser bajó hasta los 4.562.000 oyentes, esto es un 6,1% menos desde diciembre de 2025 y su peor dato en un año. De hecho, en doce meses ha perdido todo lo ganado en oleadas anteriores.

Por el contrario y en plena efervescencia política, Cadena COPE subió 562.000 oyentes hasta los 4.107.000 oyentes, una mejora del 15,9% y su mejor dato de la historia reciente.

Esto supone que las dos principales cadenas de radio generalistas se queden a menos de medio millón de oyentes de distancia a favor de la Ser. En diciembre esta distancia era de 1,3 millones.

Un EGM que también fue importante para Onda Cero. La emisora de Atresmedia llegó a los 2.372.000 oyentes, esto es 89.000 seguidores más y un 3,9% de crecimiento respecto de la oleada anterior.

La cadena registra así su mejor resultado en once años y con cifras no vistas desde la salida de Carlos Herrera de sus mañanas.

Por su parte, Radio Nacional de España (RNE) se mantuvo en los mismos datos de diciembre con 1.830.000 oyentes; mientras que EsRadio se mantuvo en 1.115.000 tras mejorar un 0,9%;

En la guerra de las mañanas se mantienen estos movimientos. Àngels Barceló y Hoy por hoy de Cadena Ser se quedan con 3.200.000 oyentes, lo que supone un retroceso de 205.000 seguidores, un 6% menos.

Por el contrario, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera llegó a los 3.093.000 seguidores, esto es 553.000 más y un 21,8% de crecimiento.

De esta manera, la oferta de las mañanas de la emisora de Ábside Media se queda a 107.000 oyentes de Cadena Ser, su menor diferencia histórica desde que Herrera está en la cadena. En diciembre esta diferencia era de casi 900.000 fieles.

Por su parte, Carlos Alsina vuelve a registrar su mejor dato histórico con 1.816.000 oyentes y un crecimiento del 4,6% respecto a la última oleada del año pasado.

En la franja de la tarde, La ventana de Cadena Ser se quedó en los 1.124.000 oyentes, un 3,9% menos que la oleada anterior; La tarde de COPE llegó a los 611.000 sin experimentar movimientos y Por fin de Onda Cero subió hasta los 503.000 con una mejora del 9,1%.

Guerra de los deportes

En las noches, Hora 25, de Cadena Ser, bajó hasta los 1.075.000 oyentes, esto es un 5,5% menos y 62.000 fieles menos; La linterna, de COPE, subió hasta los 1.046.000, 163.000 más y un crecimiento del 18,5%; y La brújula, de Onda Cero, subió hasta los 551.000, un 2,2% más.

En la guerra de los deportes, El larguero de Cadena Ser recupera el liderato perdido con 796.000 seguidores y una mejora del 7,6%; mientras que El partidazo de COPE llegó a los 674.000 y se dejó un 12,1%. Radioestadio Noche se quedó en 217.000 y un retroceso del 0,9%.

Siguiendo la guerra de los deportes, pero ya en fin de semana, Carrusel también recupera el primer lugar los sábados con 1.897.000 oyentes y una mejora del 1%; mientras que Tiempo de juego de Cadena Cope perdió un 14,7% hasta los 1.784.000 fieles.

En cambio, los domingos siguen siendo territorio de Tiempo de juego con 2.163.000 fieles y una mejora del 2%; mientras que Carrusel bajó hasta los 1.928.000, un 3,6% menos en comparación a los datos de diciembre del año pasado.