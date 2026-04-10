El Español nombra a Samary Fernández Feito nueva directora general de Negocio para impulsar su desarrollo

Las claves nuevo Generado con IA Samary Fernández Feito ha sido nombrada nueva directora general de Negocio de EL ESPAÑOL para impulsar el desarrollo y la diversificación del diario en la próxima década. El puesto de Fernández Feito es de nueva creación y se suma a las direcciones generales de Producto y Gestión, formando parte del Comité de Dirección del Grupo EL ESPAÑOL. La nueva etapa del periódico estará marcada por la multicanalidad y la Inteligencia Artificial, adaptándose a los cambios del mercado y explorando nuevas vías de negocio. Samary Fernández Feito cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación y ha liderado iniciativas innovadoras en Vocento y Unidad Editorial, además de experiencia docente y en grandes empresas.

Samary Fernández Feito ha sido nombrada directora general de Negocio de EL ESPAÑOL.

Su incorporación se produce en un momento clave para este diario que, cumplidos sus primeros diez años de vida, afronta ahora su transformación de cara a la próxima década.

Una etapa que vendrá marcada por la multicanalidad y la Inteligencia Artificial, lo que obliga a EL ESPAÑOL y a su grupo editorial -que engloba a sus filiales y medios asociados- a adaptarse a la nueva realidad del mercado.

Un entorno propicio para la diversificación del negocio editorial y la exploración de nuevas tecnologías.

La dirección general de Negocio es un puesto de nueva creación que se suma a las dos direcciones generales ya existentes: Producto, que lidera Daniel Muñoz, y Gestión, que encabeza Fuensanta Salcedo.

Fernández Feito formará parte de la Comisión Ejecutiva del Comité de Dirección del Grupo, que encabezan el presidente y consejero delegado, Pedro J. Ramírez y la vicepresidenta Cruz Sánchez de Lara.

Pedro J. Ramírez da la bienvenida a EL ESPAÑOL a la nueva directora general de Negocio y asegura que "estamos muy ilusionados por la incorporación de Samary al proyecto de EL ESPAÑOL. Su creatividad y talento nos ayudará a crecer y a abrir nuevas vías de negocio. Su rol será clave en un entorno de adaptación de los medios a la IA y en nuestro objetivo de convertirnos en el mejor periódico en castellano del planeta en la próxima década".

Por su parte, Samary Fernández sostiene que "en tiempos de posverdad, la independencia periodística es una necesidad democrática que sólo es posible con sostenibilidad financiera. Para lograrla, es esencial contar con el apoyo de la sociedad civil -lectores, empresas e instituciones-, decididos a caminar juntos en defensa de la verdad y de los valores que sostienen nuestra convivencia. Un medio además de informar con rigor, tiene la responsabilidad de acompañar, y ser de utilidad a la sociedad. Con esta convicción me uno al proyecto intelectual y empresarial de EL ESPAÑOL, para contribuir a fortalecerlo desde mi experiencia en el sector."

Trayectoria profesional

Samary Fernández Feito es licenciada en Derecho, MBA por el IE Business School en 2001, Digital Business Executive Program (DIBEX) de ISDI en 2019, habiendo completado en 2021 el Programa de Desarrollo de Liderazgo (PDL) por la Universidad Francisco de Vitoria.

Ha desarrollado una parte importante de su carrera profesional en medios de comunicación. En su última etapa en Vocento como directora general del Area de Lujo y Estilo de Vida se responsabilizó de marcas como MujerHoy o XL Semanal y desarrolló proyectos pioneros de wellbeing “Welife” y de turismo “Turium”. En esta etapa creó “Líderes con Propósito”, una iniciativa para dar visibilidad a las empresas y a los directivos que las gestionan bajo un significado de propósito, poniendo en valor la gestión humanista de la empresa.

Empezó en el mundo de los medios en el Grupo Recoletos en 2004, pasando posteriormente a Unidad Editorial. En 2015 asumió la dirección de Negocio del Área de Lujo y Estilo de Vida, siendo responsable del P&L de la Unidad de Revistas de Alta Gama (TELVA, YO Dona y Fuera de Serie), así como encargada de identificar nuevas oportunidades de negocio del área y definir nuevas vías de monetización de las marcas.

En 2018 creó y lideró BeStory, una nueva unidad de negocio dentro de Unidad Editorial que ofrece soluciones narrativas en social media al servicio de las marcas.

Inició su carrera profesional en Carrefour, en el área de expansión de negocio, pasando posteriormente a desarrollar su actividad en el área de marketing de DANISCO Limited en UK, Instituto de Empresa y L'Oréal, en su división de gran consumo. Todo ello lo ha compatibilizado con una actividad docente en la escuela de Unidad Editorial y en el Centro Universitario Villanueva.