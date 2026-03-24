Las cadenas de televisión instan a la UE a aplicar la Ley de Mercados Digitales a las 'smart TV' de los gigantes tecnológicos

El sector audiovisual alerta de un vacío regulatorio en torno a los asistentes virtuales, que podrían controlar el acceso a contenidos sin estar sujetos a las mismas obligaciones que otras plataformas digitales.

ACT solicita que la Comisión Europea use criterios cualitativos para considerar a smart TVs y asistentes virtuales como 'guardianes de acceso', incluso si no cumplen los umbrales de usuarios o facturación.

Los radiodifusores advierten que estos dispositivos pueden restringir la competencia, favorecer servicios propios y limitar la libertad de elección de los consumidores.

Las grandes televisiones europeas piden a la UE aplicar la Ley de Mercados Digitales a los sistemas operativos de smart TV y asistentes de voz de Google, Amazon, Apple y Samsung.

La asociación de las principales televisiones comerciales europeas ha pedido a Bruselas que aplique las normas más estrictas de la UE para las grandes plataformas digitales también a los sistemas operativos de televisores inteligentes y asistentes de voz de Google, Amazon, Apple y Samsung, según informa este martes Reuters.

En una carta remitida a la comisaria de Competencia, Teresa Ribera, la Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT) urge a que los sistemas operativos de smart TV como Android TV, Fire OS o Tizen, así como los asistentes de voz Alexa y Siri, sean designados como "guardianes de acceso" bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Los radiodifusores sostienen que estos dispositivos se han convertido en puertas de entrada imprescindibles para acceder a contenidos audiovisuales y que su creciente poder no está adecuadamente supervisado por la regulación actual.

Según los firmantes, un número limitado de operadores está adquiriendo una capacidad cada vez mayor para "modelar los resultados para millones de usuarios y empresas controlando el acceso a las audiencias y la distribución de contenidos".

También advierten de que, sin obligaciones específicas, las grandes tecnológicas podrían favorecer sus propios servicios en los menús de los televisores inteligentes, restringir a competidores y reducir la libertad de elección de los consumidores.

ACT reclama a la Comisión Europea que utilice criterios cualitativos para designar como gatekeepers a los sistemas de smart TV y asistentes de voz, incluso si no alcanzan los umbrales cuantitativos de 45 millones de usuarios activos mensuales o 75.000 millones de euros de capitalización fijados por la DMA.

Los radiodifusores sostienen que el papel de estas interfaces en el ecosistema audiovisual justifica, por sí solo, someterlas a las obligaciones de no discriminación y acceso justo previstas en la normativa.

Asistentes virtuales

La misiva también alerta de un "vacío regulatorio" en torno a los asistentes virtuales, que podrían convertirse en guardianes de facto del acceso a contenidos informativos y de entretenimiento en el hogar conectado sin estar sometidos a las mismas exigencias que otras plataformas digitales.

Para el sector, integrar estos dispositivos en el perímetro de la DMA es clave para garantizar la pluralidad mediática y evitar que un puñado de grupos tecnológicos controle la relación entre creadores y audiencia.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la carta y se ha limitado, por ahora, a señalar que analizará las cuestiones planteadas por los radiodifusores antes de decidir si abre un expediente formal o impulsa cambios en la aplicación de la DMA.

El debate se produce en un momento en que el Ejecutivo comunitario ya está sometido a presión por parte de editores y otros grupos que reclaman culminar investigaciones por autopreferencia contra Google y reforzar el control sobre las grandes plataformas.

Entre los miembros de ACT figuran grandes grupos audiovisuales como Canal+, RTL, Mediaset, ITV, NBCUniversal, Walt Disney o Warner Bros Discovery, lo que subraya el peso de la industria que respalda la petición.