El Español, primer periódico en superar los 30 millones de usuarios tras la integración de las redes según ComScore

El diario alcanzó los 31,19 millones de lectores, aventajando a OkDiario en 4,8 millones y a El Mundo en 7,47 millones.

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL se convierte en el primer medio en superar los 31 millones de usuarios únicos digitales en España, según datos de ComScore de febrero. El 76% de los consumidores de medios digitales en España visitaron EL ESPAÑOL al menos una vez durante el mes analizado. La integración del tráfico desde redes sociales ha sido clave en este récord, reflejando el cambio en los hábitos de consumo informativo hacia plataformas como TikTok, Instagram o X. EL ESPAÑOL lidera la audiencia digital en varias comunidades autónomas, destacando en la Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro, Zona Este y Madrid.

EL ESPAÑOL se convierte en el primer medio que supera los 31 millones de usuarios únicos de audiencia digital. Un dato histórico pues nunca antes un medio de comunicación había logrado una cifra similar de lectores.

Según los datos de ComScore de febrero, este diario logró que durante todo el mes 31,19 millones de personas se informaran a través del contenido publicado en su web, app o redes sociales.

Es decir, que el 76% de las personas que consumen medios de comunicación en Internet visitaron EL ESPAÑOL al menos una vez. Un universo que ComScore cifra en casi 41 millones de usuarios únicos.

Los datos reflejan el cambio en la forma de lectura de los españoles que cada vez se decantan más por informarse a través de TikTok, Instagram o X.

Tras EL ESPAÑOL se sitúa OKDIARIO.COM que logra 26,32 millones de usuarios en audiencia digital y la tercera posición es para ELMUNDO.es con 23,72 millones.

La audiencia del segundo posicionado supone el 84% de la de EL ESPAÑOL y la del tercero en liza el 76%.

Los datos de audiencia digital de ComScore, que incorporan el tráfico social, adquieren gran importancia en este momento. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha lanzado el nuevo concurso para contratar un medidor de audiencia de medios digitales.

Fuente: Comscore datos Audiencia Total, febrero de 2026, España.

Precisamente uno de los requisitos que ha puesto es que sea capaz de medir el tráfico social debido, precisamente, al aumento de consumo de información a través de redes que se ha producido en los últimos meses.

ComScore es el primer medidor que ofrece la hibridación de audiencia a través de web, móvil y redes sociales. Algo que viene haciendo desde 2024. De hecho, este diario se sumó a ella en agosto de ese mismo año.

Desde entonces este diario ha sido líder en 17 de los 18 últimos meses.

Se trata de una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad, que no cuenta con el respaldo de una edición impresa como ocurre en el caso de los legacy media.

Lidera las CCAA

El liderazgo de EL ESPAÑOL también se deja sentir en las distintas comunidades autónomas.

En la Zona Sur, EL ESPAÑOL alcanzó los 3,39 millones de lectores. Esta es una región donde EL ESPAÑOL cuenta con una redacción propia en Sevilla y un vertical de información local, EL ESPAÑOL DE MÁLAGA. Aquí también computa la audiencia en Canarias, en donde Diario de Avisos es la marca de este diario.

EL ESPAÑOL es también el más leído en la Zona Norte, donde consiguió 3,06 millones de visitantes, empatado con ELPAIS.COM. Este periódico cuenta en esta zona con dos de los portales líderes en sus respectivos territorios: Quincemil, en La Coruña, y Treintayseis, en Vigo y su área de influencia.

Esta área está compuesta por la medición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco. Precisamente, en esta última, EL ESPAÑOL cuenta con presencia a través de Crónica Vasca.

Buen dato también en la Zona Centro, que engloba Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambas regiones este diario está presente a través de El Digital C-LM y Noticias CyL que ocupan posiciones de dominio gracias a los 1,82 millones de fieles que visitaron sus páginas en mayo.

En la Zona Este (Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia), este diario logró que 1,82 millones de personas visitaran sus páginas en mayo. Se trata de una región donde está presente a través de una delegación propia en Valencia y donde también ofrece información local a través de EL ESPAÑOL DE ALICANTE.

Cataluña es una zona donde este diario ha hecho buena parte de sus esfuerzos a través de Crónica Global y Metrópoli Abierta y el resultado es que se sitúan en la segunda posición. En febrero se lograron 2,41 millones de visitantes únicos.

EL ESPAÑOL alcanzó los 2,54 millones de visitantes únicos en Madrid.